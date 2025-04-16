HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü

Samsun'un Canik ilçesinde 38 yaşındaki Emrah A. sokakta tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Emine A.’yı (36) tabanca ile vurarak öldürdü. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü

Olay, saat 22.30 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Milli Mücadele Sokak ile Ok Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Emine A., sokakta tartıştığı boşanma aşamasında olduğu eşi Emrah A. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Genç kadın vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, 6 suç kaydı olduğu öğrenilen Emrah A., olay yerinden kaçtı.

BOSANMA-ASAMASINDAKI-ESINI-SOKAK-ORTASIN_661194_195988

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Emine A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hatay’da yaşlı adamın cansız bedeni bulunduHatay’da yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtılar! Alkollü kadın sürücüden pes dedirten sözler: 'Söyle de filtreli çeksin makyajım yok'Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtılar! Alkollü kadın sürücüden pes dedirten sözler: 'Söyle de filtreli çeksin makyajım yok'

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mustafa Kemal Atatürk'e küfür eden Opet çalışanı kovuldu!

Mustafa Kemal Atatürk'e küfür eden Opet çalışanı kovuldu!

Kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı

Kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı

40 yaşındaki Cristiano Ronaldo'dan 2 yıllık imza! Futbolu bırakmaya hiç niyeti yok...

40 yaşındaki Cristiano Ronaldo'dan 2 yıllık imza! Futbolu bırakmaya hiç niyeti yok...

Şampiyonlar Ligi'nde skandal hata! Seremonide çaldıkları müzikle tarihe geçtiler

Şampiyonlar Ligi'nde skandal hata! Seremonide çaldıkları müzikle tarihe geçtiler

Yasak aşk yaşayan kayınvalide ve damat canlı yayında gözaltına alındı

Yasak aşk yaşayan kayınvalide ve damat canlı yayında gözaltına alındı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.