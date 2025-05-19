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Boşanmak isteyen eşten şeytani plan! Tetikçi tutup saldırttı: Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı

İstanbul'da kurşunlanan kuyumcu dükkanı olayının arkasından tetikçiler çıktı. Tetikçiyi tutan kişinin ise kuyumcu kadının boşanmak istediği eşi olduğu belirlendi. 8 saldırgan tutuklandı azmettirici eşin yurt dışında olduğu tespit edildi. Öte yandan azmettirici koca ile tetikçilerin Whatsapp yazışmaları da dava dosyasına girdi.

Boşanmak isteyen eşten şeytani plan! Tetikçi tutup saldırttı: Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı

Kağıthane'de kuyumculuk yapan kadının iş yeri, 3 ayda 3 kez maskeli saldırganlar tarafından otomatik silahla kurşunlandı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada saldırıyı gerçekleştiren 8 şüpheli yakalandı. Saldırının kadının boşanma aşamasında olduğu eşinin tuttuğu tetikçiler tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Şüphelilerin saldırı anını cep telefonuna kaydettiği anlar da ortaya çıktı.

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SALDIRI ANI KAMERALARA YANSIDI

Olay, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 04.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre maskeli 3 şüpheli kuyumcunun önüne geldi. Şüphelilerden biri burada uzun namlulu otomatik silahla işyerine ateş ettikten sonra kaçtı. Saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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YAŞLARI KÜÇÜK SALDIRGANLAR TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Devam eden çalışmalarda kamera görüntülerinde geriye dönük inceleme yapan polis, motosikletli 2 şüphelinin yakın bir noktada motosikletten indiklerini ve olay yerine yürüyerek geldiklerini belirledi. Olay sırasında bir şüphelinin ise gözcülük yaptığı tespit edildi.

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Devam eden çalışmalarda motosikleti süren şüphelinin Şiyar Ege Ö. (16), olayı gerçekleştiren şüphelinin Gürkan S. (18), motosikleti olayda kullanılmak üzere şüphelileri teslim eden kişinin ise Kayra Y. (18) olduğu belirlendi.

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EVE BASKIN! 8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hazırlıklarını tamamlayan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kayra Y.’nin evine operasyon düzenledi. 3 şüpheli yakalanırken, evde yapılan aramalarda ise uzun namlulu otomatik silah, 5 adet fişek, olayda kullanılan maske ve kıyafetler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ele geçirilenlerle emniyete götürüldü.

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İfadeleri alınarak adli işlemleri yapılan ve poliste toplamda 11 suç olduğu ortaya çıkan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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EŞİ TETİKÇİ TUTMUŞ

Diğer yandan saldırıya uğrayan kuyumcu dükkanının geçtiğimiz aylarda 2 kez daha kurşunlandığı ve olayı gerçekleştiren 5 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. Saldırıların kuyumculuk yapan kadının boşanmak istediği eşi tarafından tetikçi tutularak yaptırıldığı ortaya çıktı. Saldırı talimatını veren eşin ise yurt dışında olduğu bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin saldırı anlarını cep telefonuna kaydettirdiği de ortaya çıktı.(DHA)

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Kağıthane saldırı tetikçi
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