HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Bosna Hersek’te AB barış gücü helikopteri düştü: 3 ölü

Bosna Hersek’te Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu’na (EUFOR) ait askeri helikopterin düşmesi sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Bosna Hersek’te AB barış gücü helikopteri düştü: 3 ölü

Bosna Hersek’te barış ve istikrarın korunması için görev yapan ve Türk ordusunun da yer aldığı Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu’na (EUFOR) ait bir askeri helikopter, ülkenin kuzeydoğusundaki Brcko bölgesinde bilinmeyen bir sebeple düştü.

Bosna Hersek’te AB barış gücü helikopteri düştü: 3 ölü 1

AB BARIŞ GÜCÜ HELİKOPTERİ BOSNA HERSEK’TE DÜŞTÜ

Brcko Bölgesi Belediye Başkanı Sinisa Milic, Bosna Hersek basınına kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını duyurdu.
EUFOR tarafından konuya ilişkin açıklamada, "EUFOR, bugün Brcko bölgesinde rutin bir operasyon sırasında kendisine ait bir hava aracının düştüğü bir kaza meydana geldiğini teyit etmektedir" denildi.

Bosna Hersek’te AB barış gücü helikopteri düştü: 3 ölü 2

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, kaza sırasındaki tüm şartlar ve kazanın sebebine ilişkin detaylı bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Kazada sivil yapılara zarar gelmediği ve yaralanan sivil olmadığı da ifade edildi.

Kazanın ardından bölgeye polis ve acil durum araçları intikal ederken, bölgeden gelen görüntülerde askeri helikopterde büyük çaplı hasar meydana geldiği görüldü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yemek sofrasında evlat dehşeti: Babasını bıçaklayarak öldürdüYemek sofrasında evlat dehşeti: Babasını bıçaklayarak öldürdü
Muş’ta Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendiMuş’ta Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Anahtar Kelimeler:
Bosna Hersek ab helikopter kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kapadokya'da peribacası çöktü: 3 ölü!

Kapadokya'da peribacası çöktü: 3 ölü!

Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Sette çıplak sahneleri çekilirken onları fark etti! Çok sinirlendi

Sette çıplak sahneleri çekilirken onları fark etti! Çok sinirlendi

'Kazanmıyorum diyen yalan söylüyor' çıkışı gündem oldu

'Kazanmıyorum diyen yalan söylüyor' çıkışı gündem oldu

Kamu personeli için yeni dönem: Maaş sistemi değişiyor

Kamu personeli için yeni dönem: Maaş sistemi değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.