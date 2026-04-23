HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Bosna Savaşı'nda yaralanarak komaya giren asker, 32 yıl sonra hayatını kaybetti

Bosna Hersek'te 1992-95 yılları arasında yaşanan savaşta ağır yaralanarak komaya giren Bosnalı asker Boris Rajkovic, 32 yıl süren yaşam mücadelesini dün kaybetti.

Bosna Savaşı'nda yaralanarak komaya giren asker, 32 yıl sonra hayatını kaybetti

Bosna Hersek'te 1992-95 yılları arasında yaşanan savaşta binlerce Bosnalı sivil ve asker hayatını kaybederken, binlerce kişi de kayıp olarak kayıtlara geçti. Savaş sırasında Bosna Hersek ordusunda görev yapan ve 1994'te 22 yaşındayken cephede ağır yaralanarak komaya giren Boris Rajkovic, 32 yıl komada kaldıktan sonra dün Saraybosna'daki evinde vefat etti.

Bosna Hersek'in komşu ülkeler ve ülke içindeki ayrılıkçı unsurların saldırıları ve Müslüman nüfusa yönelik katliamlar sırasında ülkenin savunmasında yer alan ve Saraybosna'nın savunmasında kahramanlık gösteren isimlerden biri olarak anılan Boris Rajkovic, vefatı sırasında 54 yaşındaydı. Rajkovic, bugün Saraybosna'daki Bare mezarlığında toprağa verildi.

Bosna Savaşı nda yaralanarak komaya giren asker, 32 yıl sonra hayatını kaybetti 1

"EY BOSNA EVLADI, YAPTIĞIN FEDAKARLIK NEDENİYLE SAYGIYLA HATIRLAYACAĞIZ"

Bosna Hersek Federasyonu Savaş Gazisi Paraplejikler Birliği tarafından yayınlanan açıklamada, "Ey Bosna evladı, seni vatanın Bosna Hersek için yaptığın fedakarlık nedeniyle saygıyla hatırlayacağız. Toprağın bol olsun. Ailene, yakınlarına, dostlarına ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

"GÜCÜNÜ, SEVGİNİ, MÜCADELENİ NEFESİNİ HATIRLAYACAĞIZ"

Rajkoviç'in bakımını üstlenen annesi İvanka ve kız kardeşi Mirjana tarafından yayınlanan duygusal mesajda ise, "Senin bu 32 yıl boyunca bize verdiklerini tarif edemeyiz. Gücünü, sevgini, mücadeleni, her tebessümünü, her bakışını ve her nefesini hatırlayacağız. Bize her gün mutluluk ve neşe verdin. Bizim için bir melektin ve öyle kalacaksın. Seni daima ve sonsuza dek seveceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Asker Bosna Hersek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.