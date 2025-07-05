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Bosnalı Sırp lider Dodik aleyhindeki tutuklama emri kaldırıldı

Bosna Hersek makamları, anayasal düzeni bozma ve ayrılıkçılıkla suçlanan Sırp lider Milorad Dodik hakkındaki tutuklama emrini kaldırdı.

Bosnalı Sırp lider Dodik aleyhindeki tutuklama emri kaldırıldı

Bosna Hersek Mahkemesi, Mart ayından bu yana savcılığa ifade vermeyi reddetmesi nedeniyle hakkında tutuklama kararı bulunan Sırp lider Milorad Dodik’in avukatı eşliğinde gönüllü olarak savcılığa gittiğini ve şüpheli sıfatıyla ifade verdiğini duyurdu. Sırp lider Dodik, ayrılıkçılık suçlamasıyla başlatılan bir soruşturma kapsamında ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bosna Hersek Mahkemesi ve Bosna Hersek Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Şüpheli Milorad Dodik, 4 Temmuz’da avukatı eşliğinde Bosna Hersek Savcılığına gönüllü olarak gelerek soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi" denildi. Dodik’in adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, düzenli olarak yetkililere imza vermesi gerektiği ve bunu yapmaması halinde aleyhinde yeni bir tutuklama kararı çıkarılacağı duyuruldu.

Bosnalı Sırp lider Dodik aleyhindeki tutuklama emri kaldırıldı 1

KARAR SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Bosna Hersek’te Sırpların yoğun olarak yaşadığı bir idari birim olan Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinin Başkanı olarak görev yapan Sırp siyasetçi Dodik yaptığı açıklamada, "Bu benim için önemli olduğu kadar aynı zamanda kötü niyetle hareket eden ve bu dava üzerinden Bosna Hersek’te istikrarsızlık ve problemleri tırmandırmayı isteyenlere karşı da önemli bir adım" diye konuştu.

Bosna Hersek basınında yer alan haberlerde ise Dodik aleyhindeki tutuklama kararının kaldırılmasına ilişkin beklenmedik gelişmenin ülkedeki siyasetçiler arasında bir süredir devam eden müzakereler sonucunda gerçekleştiği iddialarına yer verildi.

Bosnalı Sırp lider Dodik aleyhindeki tutuklama emri kaldırıldı 2

NE OLMUŞTU?

Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, Şubat ayında Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi’nin kararlarını uygulamayı reddettiği suçlamasıyla yargılandığı bir davada 1 yıl hapis ve 6 yıl boyunca siyasi görevinden uzaklaştırma cezası almıştı. Sırp liderin avukatları, ilk derece mahkeme kararına itiraz ederek yargı sürecini uzatmıştı. Ayrıca Bosna Hersek Mahkemesi’nin kararına tepki olarak RS entitesinde, Bosna Hersek devletine ait bazı kurumlarının faaliyet göstermesini yasaklayan düzenlemeler kabul edilmişti. Ülkede yeni bir krize neden olan bu düzenlemeler, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi tarafından askıya alınmıştı. Devletin anayasal düzenine tehdit oluşturan bu adımlar nedeniyle Dodik ve bazı Sırp liderler aleyhinde soruşturma açılmış, ancak Bosna Hersek Mahkemesi’nin yetkilerini inkar eden Dodik, ifade vermeye gitmemişti. Bunun üzerine haklarında gözaltı ve ülke çapında tutuklama emri çıkarılmıştı. RS entitesi yerel polisi, Bosnalı Sırp liderler aleyhindeki tutuklama emirlerini uygulamayı reddetmiş ve Dodik bu süreçte Sırbistan, Rusya ve Macaristan’a yurt dışı seyahatleri de gerçekleştirebilmişti.

Dodik öncülüğündeki Bosnalı Sırp siyasetçilerin devlet düzeyindeki polis teşkilatı dahil güvenlik kurumlarının RS entitesindeki faaliyetlerini yasaklamaya yönelik eylemleri, Bosna Hersek’te Sırp Cumhuriyeti ve devlet kurumları arasında çatışma ve iç savaş endişesine neden olmuştu. Bu süreçte yaşanan kriz, 1992-95 yılları arasındaki savaştan bu yana en derin kriz olarak nitelendiriliyordu.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Bosna Hersek
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