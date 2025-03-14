Botoks orucu bozar mı? Oruçluyken botoks yaptırılır mı, oruca zarar verir mi?

Botoks uygulamaları birçok kişinin belirli dönemlerde yaptırdığı estetik işlemlerden biri olarak bilinmektedir. Botoks işlemi yaptıracak bir birey bu işlemi ramazan ayında yaptırmaya kalktığında orucunun riske girip girmeme konusunu merak edebilir. Orucun bozulmasına neden olan birden fazla faktör mevcuttur. Bu faktörlere dikkat edildiği takdirde orucun zarar görmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Diyanet tarafından da botoks işlemi ile alakalı gerekli görülen açıklamalar yapılmıştır.

Botoks orucu bozar mı?

Estetik işlemlerinden biri cilt estetiği olarak da ifade edilen botoks uygulamasıdır. Bu uygulamada Botulinum toksin olarak adlandırılan bir proteinden faydalanılmaktadır. Estetik amaçlı uygulanabileceği gibi bazı sağlık problemlerini ortadan kaldırmak için de uygulanabilmektedir. Yaygın olarak cilt yüzeyinde meydana gelen kırışıklık izlerini yok etmek için kullanılan bu işlem migren, gözlerde ortaya çıkan şaşılık veya çok fazla terleme gibi sorunlarda da kullanılabilmektedir. Botoks yaptıracak bir kişi oruç tutarken bu işlemin oruç yönünden olumsuz bir durum yaratacağını düşünebilmektedir. Botoks orucu bozar mı Diyanet tarafından da görüş belirtilen bir soru türüdür.

Oruçluyken botoks yaptırılır mı?

Estetik açıdan yapılan ve vücudun farklı bölgelerine uygulanan çeşitli işlemler bulunmaktadır. Botoks da bu işlemler arasında bulunmakla birlikte daha çok yüz bölgesi üzerine uygulanmaktadır. Botoks işlemi küçük iğneler yardımıyla doğrudan kaslara enjekte edilen bir işlem olarak bilinir. Bu işlem yapıldıktan sonra uygulanan bölgede belirli bir süre geçici olarak felç gibi bir durum meydana gelir. Bu durum sayesinde özellikle kırışıklık gibi cilt sorunları ortadan kaldırılır. Oruç tutan bir insanda botoks işlemini rahatlıkla yaptırabilir.

Botoks yaptırmak oruca zarar verir mi?

Botoks yaptıran ya da yaptırmaya devam eden kişiler ramazan ayında oruç tutmaya başladıklarında bu işlemin oruçlarını bozabileceğinden şüphe edebilmektedir. Oruçluyken botoks yaptırmak Diyanet İşleri'ne göre orucu bozmamaktadır. Botoks tarzı uygulamalar besin niteliği sınıfına girmediğinden oruç tutan bir kişi bu uygulamayı yaptırmaya devam edebilmektedir. Diğer taraftan eğer bu uygulama sonrasında bireye herhangi bir gıda destekli serum verilirse, bu durum karşısında orucun bozulma riski yüksek olabilmektedir.