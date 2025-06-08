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Boyabat Çattepe’de yıllardır süren bayram geleneği

Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Çattepe köyünde bayramların manevi atmosferini yaşatan geleneksel mezarlık ziyareti bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Boyabat Çattepe’de yıllardır süren bayram geleneği

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da köy halkı sabahın erken saatlerinde köy mezarlığında bir araya geldi. Ziyaret sırasında Kur’an-ı Kerim okunarak vefat eden yakınlar için dualar edildi. Ardından katılımcılara lokum, ekmek ve çeşitli yemekler ikram edildi. Hem büyüklerin hem de çocukların ilgi gösterdiği etkinlik, köyde birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

Çattepe köyü sakinleri, bu geleneğin yıllardır sürdüğünü ve gelecek nesillere de aktarılmasının önemli olduğunu belirterek, bayramların manevi yönünü yaşatmaya devam edeceklerini ifade ettiler.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Boyabat
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