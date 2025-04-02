Boykot yapan vatandaşlara 'Vatan haini' demişti! Şirketinin 3 yıldır vergi ödemediği iddia edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından vatandaşları Saraçahane'ye davet etmiş ve burada karara tepki göstermişti. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protesto gösterileri boykot çağrılarıyla devam etti.

BOYKOT YAPAN VATANDAŞLARA 'VATAN HAİNİ' DEDİ

Özel, bazı firmaların adlarını sayarak 'boykot' çağrısında bulunmuştu. Özel'in boykot çağrısı tartışmaları beraberinde getirirken, DBL Entertainment’in sahibi Abdülkadir Özkan, X hesabından kahve zinciri EspressoLab’i boykot eden vatandaşlara 'vatan haini' demişti.

ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Özkan'ın bu açıklamaları kısa sürede tepkilerin odağı oldu. Sosyal medyada artan tepkilerin ardından DBL Entertainment’in 11 Haziran’da İstanbul’da düzenleyeceği dünyaca ünlü müzik grubu Muse’un konseri de boykot edildi.

Türk hayranları aynı şirket aracılığı ile Türkiye’de konser verecek olan Ane Brun’a ulaşıp DBL Entertainment hakkındaki boykottan haberdar edildi Brun, “Farkında değildim. Öğrencileri destekliyorum. Harekete geçiyorum” yanıtını verdi ve konserini iptal ettiğini duyurdu. Boykot çağrılarının ardından dünyaca ünlü komedyen Trevor Noah’ın 23 Nisan’daki İstanbul’da yapacağı gösteri iptal edildi.

PROJELERİN TAMAMINDAN ÇEKİLDİ

Tepkilerin ardından Özkan bir paylaşım daha yaptı ve yanlış anlaşıldığını savundu. Özkan'ın paylaşımı tepkilerin şiddetini dindirmedi. Yeni bir açıklama daha yapan Özkan, "Bu süreçte yaşananların, ekip arkadaşlarımı ve yürüttüğümüz projeleri olumsuz etkilememesi için DBL Entertainmentolarak projelerin tamamından çekiliyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞİRKETİNİN 3 YILDIR VERGİ ÖDEMEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan dünyaca ünlü starların konserlerini düzenleyen Dolmabahçe A.Ş.’nin 3 yıldır vergi ödemediği iddia edildi. Nefes'ten Nisanur Yıldırım'ın haberine göre konser etkinliklerinden milyarlar kazanan şirket 2021, 2022, 2023’te bir kuruş bile vergi ödemedi.