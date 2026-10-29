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Böyle baba olmaz olsun! Kızını hastanede pusu kurup öldürmeye çalıştı

Adana'dan gelen bir haber duyanları şaşkına çevirdi. Bir baba, cinsel istismara uğradığına yönelik şikayette bulunan kızını öldürmek için hastaneye gitti. Hastanenin camlarına ateş açan cani baba, hastanede boş bir odada gece boyunca saklandı. Sabah saatlerinde özel harekat polisi cani babaya yönelik operasyon düzenledi. Yakalanan baba gözaltına alındı.

Böyle baba olmaz olsun! Kızını hastanede pusu kurup öldürmeye çalıştı

Korkunç olay, Adana merkez Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşayan E.D.'nin cinsel istismara uğradığını öne sürerek polise şikayette bulunmasıyla başladı. Polis ekipleri, genç kızı beden muayenesi için Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Böyle baba olmaz olsun! Kızını hastanede pusu kurup öldürmeye çalıştı 1

HASTANEYE SİLAHLA GELDİ

Durumu öğrenen baba M.D. (47), otomobiliyle hastaneye gelerek silahını çekip kızını öldürmek istedi. Polis ekipleri genç kızı kurtararak hastane içerisinde koruma altına aldı. Şüpheli baba ise hastanenin camlarına ateş açtıktan sonra içeri girerek izini kaybettirdi.

Böyle baba olmaz olsun! Kızını hastanede pusu kurup öldürmeye çalıştı 2

GECE BOYU ARANDI

Polis ekipleri ve hastane güvenlik görevlileri, gece boyunca şüpheliyi bulmak için çalışma yürüttü. Sabah saat 07.00 sıralarında babanın, hastanenin beyin cerrahisi bölümündeki boş bir odada olduğu tespit edildi. Şüpheliye teslim olması yönünde çağrı yapıldı ancak baba, teslim olmak yerine silahla ateş açtı.

Böyle baba olmaz olsun! Kızını hastanede pusu kurup öldürmeye çalıştı 3

"ÖZEL HAREKAT OPERASYONUYLA YAKALANDI"

Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan M.D. gözaltına alındı. Genç kız ise devlet koruması altına alındı.

Böyle baba olmaz olsun! Kızını hastanede pusu kurup öldürmeye çalıştı 4

Polis ekiplerinin, genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Böyle baba olmaz olsun! Kızını hastanede pusu kurup öldürmeye çalıştı 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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