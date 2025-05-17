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Böyle ceza görülmedi: Bu çiçeği koparırsan yarım milyondan fazla ceza ödersin! Sadece o bölgede yetişiyor! Eber sarısı baharın müjdecisi...

Türkiye’nin en değerli endemik bitki türlerinden biri olan ve yalnızca Afyonkarahisar’daki Eber Gölü çevresinde yetişen Eber Sarısı (Vuralia turcica - Thermopsis turcica) bu yıl da çiçek açarak doğayı sarıya boyadı. “Baklagillerin kraliçesi” olarak adlandırılan bu özel bitki, hem görsel güzelliği hem de taşıdığı genetik ve tıbbi değerle dikkat çekiyor. Baharın ve sıcak havaların habercisi olarak bilinen Eber Sarısı’nı doğadan koparmanın cezası ise tam 557 bin 212 TL. Detaylar haberimizde...

Böyle ceza görülmedi: Bu çiçeği koparırsan yarım milyondan fazla ceza ödersin! Sadece o bölgede yetişiyor! Eber sarısı baharın müjdecisi...

Türkiye'nin en değerli endemik bitki türlerinden birisi olan ve yalnızca Eber Gölü çevresinde yetişen ‘Eber Sarısı' bu yılda çiçek açarken, bitkiyi koparmanın cezasının bedeli yarım milyondan fazla olduğu belirtildi.

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BAKLAGİLLERİN KRALİÇESİ: EBER SARISI

Baklagillerin kraliçesi olarak adlandırılan ve dünyada sadece Eber ve Akşehir Gölleri'nin çevresinde yetişen Eber Sarısı bu senede eşsiz güzelliği ile bu yılda açtı. Eber Gölü'nün Afyonkarahisar Bolvadin sınırları içerisinde kalan kısmında açan Eber Sarısı ile göl çevresi sapsarı bir renk ile kaplandı.

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SICAK HAVALARINDA MÜJDECİSİ

İçeriğinde bulunan antioksidan ve antimikrobiyal maddeler sayesinde ilaç sanayinde kullanılma potansiyeli mevcut. Eber Gölü'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da baharın gelmesi ile Eber Sarısı (Vuralia turcica- Thermopsis turcica) açtı. Eber Sarısı'nın açması aynı zamanda bölgede baharın ve sıcak havalarında gelmesinin müjdecisi olarak biliniyor.

TEK ÇİÇEKTEN 3 MEYVE VERİYOR

Eber Sarısı yeryüzündeki yaklaşık 18 bin baklagil türü içerisinde tek çiçekten 3 meyve veren tek tür olarak biliniyor. Bu özelliği ile dünya üzerinde eşsiz bir öneme sahip genetik kaynak olarak bilinmekte.

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İZİNSİZ KOPARILMASININ CEZASI YARIM MİLYONDAN FAZLA!

Endemik bitki türleri arasında yer alan izinsiz koparılmasının cezasının çevre kanununa göre 557 bin 212 TL olduğu belirtildi.

Eber Gölü Kılavuz ve Rehberi Kadir Ateş, Eber Sarısı'nın dünyada bir tek bu bölgede yetiştiğini kaydederek, vatandaşların bitkiye karşı hassas davranmalarını istedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Afyonkarahisar bahar dönemi çiçek
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