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Böyle hırsızlık görülmedi: 'Lütfen şikayetçi olmayın' notu bırakan hırsız yakalandı!

Afyonkarahisar'da girdiği kafede hırsızlık yapan bir şahıs ardında 'Lütfen şikayetçi olmayın, paraya çok ihtiyacım var' notunu bıraktı. 'Hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen M.Y., yakalanıp tutuklandı.

Böyle hırsızlık görülmedi: 'Lütfen şikayetçi olmayın' notu bırakan hırsız yakalandı!

Afyonkarahisar'da girdiği kafenin kasasından 1000 TL çalıp, 'Lütfen şikayetçi olmayın, paraya çok ihtiyacım var' notu bırakan M.Y., yakalanıp tutuklandı.

Yeşilyol Caddesi'ndeki bir kafeye 22 Mayıs'ta saat 02.00 sıralarında pencereden giren kişi, kasadaki 1000 TL'yi çaldı. Sabah hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi, masanın üzerinde 'Lütfen şikayetçi olmayın, paraya çok ihtiyacım var' yazılı notu gördü.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

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İş yeri sahibinin ihbarıyla gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, M.Y. olduğunu tespit ettikleri şüpheliyi aynı gün öğle saatlerinde yakaladı.

'HIRSIZLIK' SUÇUNDAN ÇOK SAYIDA KAYDI VARMIŞ

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M.Y.'nin 'Hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı olduğu, Afyonkarahisar'da oturduğu ancak olay gecesini bir otelde geçirdiği öğrenildi. Bugün adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklandı.

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Diğer yandan hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin açtığı pencereden içeri girmesi, kasadaki paraları aldıktan sonra not bırakıp, aynı pencereden çıkıp gitmesi görüntülerde yer aldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız hırsızlık
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