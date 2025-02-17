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  4. Böyle kaçakçılık görülmedi! Ünlü markaların en sevilen parfümleri İstanbul'da eşzamanlı düzenlenen operasyonda ele geçirildi: Piyasa değeri dudak uçuklattı

Böyle kaçakçılık görülmedi! Ünlü markaların en sevilen parfümleri İstanbul'da eşzamanlı düzenlenen operasyonda ele geçirildi: Piyasa değeri dudak uçuklattı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
17.02.2025 12:55
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 ilçede, kaçak parfüm operasyonu düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda kaçak yollardan Türkiye'ye sokulan ve piyasa değeri 150 milyon lira olan parfüm ele geçirildi.

Böyle kaçakçılık görülmedi! Ünlü markaların en sevilen parfümleri İstanbul'da eşzamanlı düzenlenen operasyonda ele geçirildi: Piyasa değeri dudak uçuklattı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'un 6 ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Esenyurt, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler ve Sultangazi'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi yakalandı. Operasyonlarda Türkiye genelinde tek seferde en yüksek miktarda kaçak parfüm ele geçirildiği öğrenildi.

ISTANBUL---ISTANBULDA-KACAK-PARFUM-OPER_568552_168394

61 BİN 305 ADET PARFÜM ŞİŞESİNE EL KONULDU

Belirlenen adreslerdeki aramalarda, yasadışı yollardan Türkiye'ye sokulan dünyaca ünlü markalara ait 167 bin 924 şişe parfümle, 61 bin 305 adet parfüm şişesine el konuldu.

ISTANBUL---ISTANBULDA-KACAK-PARFUM-OPER_568551_168394

Ele geçirilen parfümlerin piyasa değerinin yaklaşık 150 milyon lira olduğu belirlendi

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Bahçelievler Esenyurt parfüm kaçakçılık operasyonu istanbul emniyet müdürlüğü kaçak piyasa
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