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  4. Böylesi 6 milyonda 1 görülür! Sahibi veteriner veteriner gezdi: Kısırlaştırılan kedisine çözüm bulamadı, ameliyatta şoke eden gerçek ortaya çıktı

Böylesi 6 milyonda 1 görülür! Sahibi veteriner veteriner gezdi: Kısırlaştırılan kedisine çözüm bulamadı, ameliyatta şoke eden gerçek ortaya çıktı

16.02.2025 11:45
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
16.02.2025 11:45
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Adana'da, ‘British shorthair’ cinsi 3 yaşındaki kedi 'Duman', kısırlaştırma işleminin ardından götürüldüğü veterinerde yapılan kontrollerde nadir görülen bir doğumsal üreme anomalisi olan ve çift cinsiyet anlamına gelen ‘hermafrodit’ olduğu anlaşıldı. Kedinin ameliyatını yapan Veteriner Hekim Mete Betin, literatürde bu durumun kedilerde 6 milyonda 1 görüldüğünü söyledi.

Adana'da emekli Fatma Sorar (48), 2 aylıkken sahiplenerek Duman adını verdiği kedisini kısırlaştırmak için veteriner götürdü. Sorar, kısırlaştırma işleminden sonra çiftleşme dürtüleri devam eden ve idrar problemleri yaşadığı kedisini başka bir veterinere muayene ettirdi. Yapılan kontrollerde Duman'ın hermafrodit olarak bilinen aynı vücutta hem erkek hem de kadın cinsiyetinin birleşmesi yani çift cinsiyetli olduğu anlaşıldı. Kedi, Veteriner Hekim Mete Betin tarafından yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

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‘ÇİFT CİNSİYETLİ BİR KEDİ OLDUĞUNU ANLADIK’

Kedinin durumuyla ilgili bilgi veren Veteriner Hekim Mete Betin, "Duman, bize kısırlaştırılmış bir erkek kedi olarak geldi. Ancak hala çiftleşme dürtüleri, belirtileri devam ediyordu. Yapılan muayenesinde iki testisten birinin karnında kaldığını gördük. Karnını açtığımızda rahim ve yumurtalıkla karşılaştık. Yani hermafroditizm dediğimiz çift cinsiyetli bir kedi olduğunu anladık" dedi.

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‘ARTIK HERHANGİ BİR ÇİFTLEŞME BELİRTİSİ GÖSTERMEYECEK’

Literatür araştırması yaptıklarını belirten Mete Betin, "Literatürde bu duruma 6 milyonda 1 rastlanıldığı tespiti vardı. Türkiye'de henüz görüldüğünü zannetmiyorum. Bu, Türkiye'de ve Adana'da ilk hermafrodit kedimiz. Bu durum hormonal sebeplerden kaynaklanabiliyor, genetik olabiliyor. Duman, düne kadar hem testisleri, penisi hem de yumurtalıkları ve rahimi olan çift cinsiyetli bir kedimizdi. Ameliyatını yaptık. Artık kısırlaştırılmış bir kedimiz. Bundan sonra herhangi bir çiftleşme belirtisi göstermeyecek. Normal sağlıklı bir kedi olarak hayatına devam edecek" diye konuştu.

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'KEDİM AMELİYAT EDİLDİ, SAĞLIĞINA KAVUŞTU'

Fatma Sorar ise "Duman'ı kısırlaştırdığım halde 2 yıldır çiftleşme dürtüleri devam ediyordu. Adana'da gitmediğim veteriner kalmadı. Antidepresanlar, hormon iğnelerine kadar bütün çözüm yollarını denedim. Ancak sıkıntıları devam etti. Kedim çift cinsiyetliymiş. Mete bey ameliyat etti. Şu an çok iyi durumda, sağlığına kavuştu. Hekimimize çok teşekkür ederim" dedi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Adana kedi kısırlaştırma cinsiyet veteriner çift
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