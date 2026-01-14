HABER

Böylesi görülmedi! Fırından alınan ekmeğin içinden vida çıktı

Akşam yemeği için fırından alınan ekmeğin içinden vida çıktı. Hamurun içine tamamen gömülmüş cismin, yaklaşık 3 santimetre uzunluğunda bir metal vida olduğu anlaşıldı. Aile şaşkına uğradı.

Olay, Konak ilçesine bağlı Atilla Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, akşam yemeği için fırından alınan ekmek, sofrada bölündüğü sırada içinde sert bir cisim olduğu görüldü.

"YA BOĞAZIMIZA KAÇACAKTI YA DİŞİMİZİ PARÇALAYACAKTI"

Hamurun içine tamamen gömülmüş cismin, yaklaşık 3 santimetre uzunluğunda bir metal vida olduğu anlaşıldı. Aile şaşkına uğrarken, açıklamalarda bulunan Yonca Polça "Ekmeği bölerken fark etmesek ya birimizin boğazına kaçacaktı ya da dişimizi parçalayacaktı" dedi.

Olayın ardından ilgili kurumlara şikayette bulunmaya hazırlanan aile, denetimlerin arttırılmasını istedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

