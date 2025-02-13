Böylesi görülmedi! Hem ekspertizden hem muayeneden geçen araç çalıntı çıktı

10 yıldır trafikte olan araçla ilgili ortaya çıkan gerçek, hayrete düşürdü. Aracın 10 yılda tam 10 kez el değiştirdiği ve çalıntı olduğundan hiç kimsenin haberi olmadığı ortaya çıktı.

Atv Haber'den Yavuz Oymak'ın haberine göre; Araçta fark edilmeyen hataları cep telefonuyla kayda alan bir ekspertiz, o anları paylaştı. Aracın 2007 model olduğunu ancak 2009 olarak gösterildiğini, kaputunun değiştiğini ve aracın komple boyalı olduğunu belirten ekspertiz, aracın dışarıdan gayet düzgün görüldüğünü vurguladı.

HEM EKSPERTİZDEN HEM MUAYEDEN GEÇTİ!

10 yılda 10 kez el değiştiren ve bu süreçte defalarca kez de parçaları değişen aracın, hem satış süreçlerinde ekspertizlerden geçmesi hem de her yıl düzenli olarak yapılan muayenelerden geçmesi dikkat çekti.

"ŞASİ NUMARALARINI KONTROL ETMELERİ GEREK"

Çalıntı aracın ekspertizden nasıl geçtiğine yönelik soruya yanıt veren Ekspertiz Sami Tarcanlar, "Ekspertiz yapan arkadaşlar hassas olurlarsa, şasi numaralarını kontrol ederlerse hiçbir şekilde kaçırmazlar" dedi.

"O KISMI MADDE DÖKEREK ERİTİYORLAR"

İkinci el araç alacakların güvenilir kurumsal ekspertizlerden destek alması gerektiğini belirten Ekspertiz Ersin Hasan ise, "Bazı ekspertizler aracın şasi numarasını kontrol etmiyor. Aracın şasi numarası aracın koltuk kısmında iç basamak tarafında yazdığı için orayı açıp bakan olmuyor. O kısmı kesiyorlar veya o kısma işte herhangi bir madde dökerek orayı çürütüyorlar şasi numarası okunmasın diye" dedi.