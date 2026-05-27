Böylesi görülmedi! Nişanlıya süslü koç hediyesi

Erzincan’da gelin koçu geleneği asırlardır yaşatılıyor. Erzincan’da geline süslenmiş koç götürmenin gelenek olduğunu ifade eden çiçekçi, "Adetlerimize göre gelinlerimize koç kurban ediliyor. Onun için koçumuzu süsledik. Bugün nasip olursa gelinimize vereceğiz" dedi.

Önce koçu baştan aşağıya süsleten gençler, daha sonra koçun boynuzuna bilezik veya altın takarak nişanlısının evine götürüyor.

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Erzincan’da bayramda hediye edilmek üzere alınan koçlar süslenerek damat tarafından gelinin ailesine teslim ediliyor. Bayram günü kesilen ve kavurma yapılan kurban eti, nişanlı kızın komşuları davet edilerek ikram ediliyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır