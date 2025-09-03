Boyun fıtığı tansiyonu yükseltir mi? Boyun fıtığının tansiyona etkisi

Kronik boyun fıtığı ve akut boyun fıtığı olmak üzere 2 farklı türü bulunan boyun fıtığı rahatsızlığı, vakit kaybetmeden doktora gidilmesi gereken bir hastalıktır. Doktorun uygun gördüğü tedavi şekli uygulanmalıdır. Gerek boyun fıtığı egzersizleri gerek yeterince dinlenmeler ile bu rahatsızlığı atlatmak mümkün olabilmektedir. Tüm bunlara rağmen boyun fıtığında bir iyileşme görülmezse en kısa zamanda sinir cerrahisi ya da betin cerrahisi bölümlerine başvurulmalıdır.

Tıbbi adı ile servikal disk hernisi bilinen genel adı ile ise boyun fıtığı olan rahatsızlık, vücuttaki disklerin arasında yer alan sıvının zaman içinde ya da bir nedene travmaya bağlı olarak aşınması ya da dejenere olması sonucunda meydana gelen bir rahatsızlıktır. Boyun fıtığı, omurganın bükülmesi, esnemesi, alınan şok darbelerini emmesini sağlayan omur arası disklerin merkezindeki nukleus polpozusun yer değiştirmesi ile oluşur. Jelatinimsi bir yapı olan nukleus polpozus dışarı çıktığı zaman boyun fıtığı durumu gerçekleşir.

Boyun fıtığı tansiyonu yükseltir mi?

Çeşitli belirtiler ile kendini gösteren boyun fıtığı rahatsızlığı baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması gibi farklı belirtiler ile birlikte görülür. En sık rastlanan belirtiler ise şu şekildedir:

Boyunda, omuzda, ensede, sırtta ve kollarda ağrı

Boyun eğme ya da döndürme gerektiren hareketlerden önce ve sonrası ağrı hissi

Kulak çınlaması

Hareler görme

Kolların incelmesi ve güçsüzleşmesi

Yürümede ve koordinasyonda bozukluk

İlerlemiş boyun fıtığı durumlarında bağırsak ve mesane kontrolünde azalma

Kollarda uyuşma, karıncalanma ve kuvvetsizlik hissi

Her ne kadar fiziksel bir rahatsızlık olsa da boyun fıtığı vücutta başka problemlerin meydana gelmesine de neden olabilmektedir. Tansiyon üzerindeki etkisi de bunlardan biridir. Patolojik olarak meydana gelen boyun fıtığı durumları dejeneratif disklerde sempatik sinir liflerini uyarır. Bu da sempatik uyarıma neden olabilmektedir. Bu durum da kan basıncının yükselmesine neden olmaktadır. Kan basıncının yükselmesi de tansiyon üzerinde etkilidir.

Boyun fıtığının tansiyona etkisi nedir?

Çok sık görülebilen bir hastalık olan hipertansiyon ya da yüksek tansiyon farklı başka hastalıklarla birlikte kendini gösterebilen ya da tetiklenebilen bir rahatsızlıktır. Kan basıncının çok yüksek seviyelerde olması ile meydana gelen hipertansiyon sorunu, gözlerde bulanıklıktan baş ağrısına birçok belirti ile birlikte kendini göstermektedir. Birçok durum hipertansiyon hastalığını tetikleyebilmektedir.

Boyun fıtığı durumu da hipertansiyon üzerinde etkili bir rahatsızlıktır. Farklı tiplerde olabilen boyun fıtığı omuriliği direkt olarak etkileyen ve besleyen ana atar damarı ezmektedir. Atar damar içinden geçen kan akışı da azalır. Omuriliğinin o kısmının gereksinim duyduğu kan bu nedenle sağlanamaz. Bu rahatsızlıkta dolaylı olarak tansiyon dengesizliğine yol açar.

Vücudun ihtiyaç duyduğu kanı alamaması durumu vücudun bir tehdit oluştuğunu düşünmesine yol açar. Tedbir almak adına kan basıncını arttırır ve bölgeye gerekli olan kanı ulaştırmaya çalışır. Bu yüzden de reaktif hipertansiyon oluşur. Kan basıncı boyun fıtığı yaşayan hastalarda sık sık artar. Bu durum da tansiyonda dengelenmelere neden olmaktadır.

Hipertansiyon ayrıca kendini şu belirtiler ile birlikte göstermektedir: