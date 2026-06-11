Mustafa Bozbey'in yargılandığı iddianameden: '2 milyonu döviz olarak pasta kutusunda teslim ettim'

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca kısa sürede hazırlanan iddianamedeki müteahhit ifadelerinde, bazı projeler için daire ve para istendiği, ihale tekliflerinin önceden bildirildiği ve çeşitli menfaatlerin talep edildiği iddiaları yer aldı. 2019 yılında bir kafe ihalesi için Bozbey'le görüştüğünü iddia eden bir kişi, "2 milyon lirayı döviz bürosundan 500'er avro yaptırarak pasta kutusu içerisine koydum ve Naci K. isimli şahsa, Nilüfer Belediyesi içerisinde bulunan Nilbel'deki odasında yalnız başına bulunduğu sırada teslim ettim." ifadesinde bulundu.

EMSAL ARTIŞI KARARI ALINMIŞ

Sanık müteahhit Emin A, iddianameye de giren ifadesinde 2015 ya da 2016 yılında, inşaat projesi için çizim yapan, Mustafa Bozbey'in gelini İldam Aydın Bozbey ve eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e ait Tiba Mimarlık firmasına gittiğini belirtti.

Burada, kentsel dönüşüme giren Nilüfer Sitesi'nin ruhsatıyla ilgili görüşme gerçekleştiğini dile getiren Emin A, o dönem ruhsatla ilgili konuları "tek imza" yetkisi olan Turgay Erdem ile görüştüğünü anlattı.

Emin A, söz konusu inşaat alanı için Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle 0,50 emsal artışı kararının alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Benim projemde yaptığım daireler, olması gerekenden 4-5 metrekare büyüktü ve bu sebeple belirtilen projeye ruhsat alamıyordum. Söz konusu projeyi de Tiba Mimarlık firması yapmıştır hatta ruhsatında da İldam Bozbey'in imzası vardır. Bu konudan Turgay Erdem'e bahsettim. Erdem bana hitaben, Bahri A'nın da bulunduğu ortamda Mustafa Bozbey ile yemekte görüştüğünü, ruhsata imza atması için yapılacak olan bu projeden 2 tane daire istediğini, aksi halde imza atmaması yönünde talimat verdiğini söyledi.

Daha sonra Erdem ile bir daire için anlaştıklarını anlatan Emin A, "Bu görüşmeden sonra ruhsatla ilgili evrakları Nilüfer Belediyesine sunduk. Yaklaşık 1 ay sonra Turgay Erdem'in tek imzasının bulunduğu ruhsat çıktı. Sonrasında kat irtifak tapuları çıktı. Ben de sözünü verdiğim Park Nilüfer Sitesi F Blok'ta bulunan 3+1 dairenin tapusunu, Erdem'in isteğiyle adını 'Muhkim' olarak hatırladığım, soyadını hatırlamadığım şahsa verdim. Muhkim isimli şahıs Mustafa Bozbey'in abisi olan Ramiz Bozbey'in bildiğim kadarıyla yolsuzlukla ilgili gayri resmi işlemlerini yaptırdığı şahıstır." ifadesini kullandı.

"2 MİLYONU 500'ER AVRO YAPTIRARAK PASTA KUTUSU İÇİNE KOYDUM"

Emin A, iddianamede yer alan beyanlarında 2019 yılında Nilüfer'deki bir kafenin ihalesi için Bozbey ile görüştüğünü, Bozbey'in kendisini Nilbel şirketinin yönetim kurulu başkanı Naci K'nin yanına işini çözmesi için yönlendirdiğini vurguladı.

Naci K'nin kendisinden elden 2 milyon lira bağış istediğini öne süren Emin A, şöyle devam etti:

"İhalenin olduğu gün Nilüfer Belediyesine gittim. Benim dışımda Hüseyin Ö. ve Ahmet E. de ihaleye katılmak için oradaydı. Ben orada bulunduğum sırada ismini bilmediğim ve eşkalini hatırlamadığım bir personeli yanıma gelerek, bizi kimsenin duyamayacağı bir köşeye gelmemi istedi ve bana kendisini Naci K'nin gönderdiğini, kapalı zarf usulü yapılan ihalede verilen teklifleri söyleyerek, kendilerinin benim adıma diğer tekliflerden daha yüksek bir teklif yapacaklarını söyledi, ben de kabul ettim. Hatırladığım kadarıyla ihaleyi benim adıma olan '8M Restorant' isimli firma kazandı. Ben ihaleyi aldıktan 1-2 gün sonra 2 milyon lirayı döviz bürosundan 500'er avro yaptırarak pasta kutusu içerisine koydum ve Naci K. isimli şahsa, Nilüfer Belediyesi içerisinde bulunan Nilbel'deki odasında yalnız başına bulunduğu sırada teslim ettim."

Emin A, daha sonra sözleşmeyi imzaladıklarını, "Eker Cafe" isimli mekana yeni bir proje çizdirdiğini belirterek, "Mustafa Bozbey ve Naci K'den sözlü onay aldım ve inşaata başladım. İnşaat esnasında Naci K. benden eşi için o günkü değeri 70 bin lira olan pırlanta yüzük talep etti, ben de söz konusu yüzüğü alıp fatura kestirdim. Yine bu projenin devam ettiği dönemde Naci K'nin isteği doğrultusunda şu an yerini hatırlamadığım bir arsaya köy evi yaptırdım. Ayrıca yine bu dönemde Naci K'nin yurt dışı seyahat ve tatillerinin ödemesini yaptım." beyanında bulundu.

"5 DAİRE VE 20 MİLYON LİRA PARA LAZIM"

Müşteki müteahhit Deniz B. de iddianamede yer alan beyanında gayriresmi ortaklık yaptığı bir inşaat firmasının projesi için 2018 yılında çalışmalara başladıklarını, ilerleyen süreçte belediyeyle irtibat kurma ve projenin akıbetini öğrenme arayışına girdiklerini anlattı.

Arkadaşı Sırrı A'nın, dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'le yakın olan bir tanıdığıyla görüşme ayarladığını aktaran Deniz B, şunları kaydetti.

"Sırrı isimli şahsın Mustafa Bozbey'e yakın olarak tanıttığı kişi Hüseyin G. isimli şahısmış hatta bize Hüseyin G'yi tanıştırırken, 'Bu şahıs Mustafa Bozbey'in çantacısı, bu tür işleri bu şahıs yapar' şeklinde söylemde bulundu. Ben resmi olarak ortak olmadığım için yan masada oturdum. Bahse konu söylediğim şahıslar masada oturdular. Hararetli konuşmalar oldu. Ben her ne kadar yan masada otursam da bu şahıslara yakındım ve konuşmalara şahit oldum. Hüseyin G, 'Ben projeyi çıkartırım, emsali sonra hallederiz. 5 daire ve 20 milyon lira para lazım' şeklinde söyledi. Akabinde ortağım Tuğrul kendisinin bu kadar kazanmadığını, bunları karşılamayacağını lakin projenin çıkması için yine de bir şeyler verebileceğini söyledi. Akabinde konuşma hararetlendi. Belli bir süre sonra aynı muhabbetler yapıldı. Akabinde 14 milyon lira ve 3 daire karşılığında anlaşıldı."

"BÜYÜK ADAMIN TALİMATI VAR, AVUKATIN YANINA GİDİN"

Deniz B, 2019'un ilk aylarında ise Hüseyin G'nin Tuğrul'a "Büyük adamın talimatı var, avukatın yanına gidin, size söylemek istedikleri var" dediğini belirterek, "Bahse konu konuşmada geçen 'Büyük adam' isimli şahıs o dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey. Tuğrul ve Hüseyin G. birlikte kendilerinin söylediği yere gitti lakin ben gitmedim. Tuğrul geldiği zaman kendisine nereye gittiklerini ve avukat ile ne görüştüklerini sordum. Tuğrul bana bir avukat ofisine gittiklerini, bu ofiste adını hatırlamadığı bir erkek avukatın kendilerini beklediğini söyledi. Bu avukatın, 'Mustafa Bozbey'in söylediklerini aktarıyorum' şeklinde cümleye girdiğini ve yapılacak olan projeye ilişkin 3 adet taşınmazın Hüseyin G. adına yapılmasını, bu hususta aralarında 'Satım Vaatli Sözleşme' yapılmasını, 14 milyon lira nakit para istediğini, bu paraların yine nakit ve elden Yılmaz A'ya verilmesini istediğini söyledi. Yine Tuğrul tüm bu istekleri kabul ettiğini söyledi."

İddianamede, usulsüz emsal artışları neticesinde suç geliri olarak tespiti yapılan gayrimenkul sayılarına da yer verildi.

Yasal emsal artış oranı, usulsüz artırılan emsal oranı ve fazladan yapılan inşaat alanı metrekarelerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından tespit edildiği vurgulanan iddianamede, 12 kat olması gereken bir yapının 13 kat olarak yapıldığı, bina ve çevresinde yapılan araştırmada 3 blok olan binanın 13'üncü katlarında 36 adet mesken tespit edildiği, bahse konu meskenlerin suç geliri olduğu belirtildi.

İddianamede, başka bir yapıda ise 5 kat olması gereken binanın 8 kat yapıldığı, tek blok olan binanın 6, 7 ve 8'inci katlarında 12 mesken tespit edildiği, söz konusu bu meskenlerin de suç geliri olduğu tespitine yer verildi.

İnşaat firması sahibi sanıkların 2 bin 245 gayrimenkulü suç geliri olarak edindiklerinin tespit edildiği iddianamede vurgulandı.

OPERASYON SÜRECİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin belediye başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edilmesi üzerine 31 Mart'ta Mustafa Bozbey'in yanı sıra eşi S. Bozbey, kızı S.G, kardeşleri R. Bozbey ve E. Bozbey ile bazı belediye çalışanları ve rüşvet verdiği öne sürülen çok sayıda iş insanının da aralarında yer aldığı 57 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti. Daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen 56 şüpheliden Bozbey'in de aralarında bulunduğu 23 zanlı 4 Nisan'da tutuklanmıştı.

Bu kişilerin dışında "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan 14 Ekim 2025'te tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 7 zanlının bu dosya kapsamında da tutuklanması kararlaştırılmıştı.

Soruşturmanın ilerleyen safhalarında toplam tutuklu sayısı 37'ye yükselmiş, yurt dışında bulunan şüphelilerden Ş.G. ile T.K'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Kaynak: AA