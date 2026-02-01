Bozcaada'da sağanak sonrası heyelan! Yol ulaşıma kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale için ‘sarı kod’ uyarısı yapıldı. Uyarının ardından kentte etkili olan sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak sonrasında Bozcaada ilçesinde Beylik- Ayana mevkisi yakınlarında heyelan meydana geldi. Jandarma tarafından trafiğe kapanan yolda çalışma başlatıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Bozcaada Belediyesi tarafından sanal medyada yapılan açıklamada, “Aşırı yağış nedeniyle Beylik - Ayana mevkii yakınlarında heyelan meydana gelmiş ve yol trafiğe kapatılmıştır. Jandarma ve belediye ekiplerimiz olay yerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve bu güzergâhı kullanmamaları önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır