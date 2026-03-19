Sinop’ta kontrolden çıkan araç takla attı

Sinop’un Durağan ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, kazanın şokuyla kalp krizi geçiren bir yolcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Sinop’un Durağan ilçesine bağlı Boyalıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç savrularak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.
Araçta yolcu olarak bulunan Hamit Keleş, kazanın hemen ardından yaşadığı ilk şokla birlikte olay yerinde kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin kaza mahallinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen Keleş, hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan diğer 3 kişi ise bölgedeki en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahçeli Türkmen çocuklara bayramlık gönderdiBahçeli Türkmen çocuklara bayramlık gönderdi
Saraçhane'de 35 gözaltıSaraçhane'de 35 gözaltı

Suudi Arabistan'a peş peşe füzeler düştü: "Yeni bir çatışma seviyesi başladı"

HSK Kararnamesi yayımlandı: 12 hakim ve savcının görev yeri değişti

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

OnlyFans’tan servet kazanmıştı! Şimdi ise...

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Sürücüler dikkat: Artık denetim noktaları sorgulanabilecek

