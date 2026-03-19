Sinop’ta kontrolden çıkan araç takla attı

Olay, Sinop’un Durağan ilçesine bağlı Boyalıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç savrularak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Araçta yolcu olarak bulunan Hamit Keleş, kazanın hemen ardından yaşadığı ilk şokla birlikte olay yerinde kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin kaza mahallinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen Keleş, hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan diğer 3 kişi ise bölgedeki en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



