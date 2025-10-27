HABER

Bozcaarmut’da sonbahar büyüsü

Bilecik’in doğa cenneti Pazaryeri ilçesi, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta kartpostallık manzaralarla kaplandı.

Bozcaarmut’da sonbahar büyüsü

İlçeye bağlı Bozcaarmut köyü yakınlarındaki ormanlık alanlarda, kayın, çam ve meşe ağaçlarının renk değişimiyle oluşan büyüleyici manzara görenleri hayran bırakıyor. Yaklaşık bin metre rakımda yer alan bölgede, yeşilden sarıya, turuncudan kızıla uzanan renk geçişleri doğaseverler için görsel bir şölen oluşturdu. Özellikle Bozcaarmut köyü çevresi, güneşin ışıklarıyla birlikte parlayan yapraklarıyla fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

Bozcaarmut’da sonbahar büyüsü 1

Doğanın her köşesinde farklı bir renk tonunun görüldüğü Pazaryeri ormanlarında, sonbaharın sakin havası ve kuş sesleriyle birleşen tablo, ziyaretçilerine huzur dolu anlar yaşatıyor.
Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Bilecik
