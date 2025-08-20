Bozdoğan Belediye Başkanı Özel: "Partimdeyim, hiçbir yere gittiğim yok"

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel hakkında çıkan parti değiştirecek iddialarına açıklık getirdi. Parti değiştirme iddialarını sert dille reddeden Başkan Özel; "Hakkımda ortaya atılan 'AK Parti’ye geçiyor' iddiaları tamamen asılsız, maksatlı ve ucuz dedikodulardan ibarettir. Bu söylentileri çıkaranlar, Bozdoğan’da yaptığımız hizmetleri gölgelemeye çalışan, siyasi çıkar peşindeki çevrelerdir. Açık ve net söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday oldum, halkımın desteği ile seçildim ve görevimi yine partimde, halkım için sürdürmeye devam ediyorum.

"GÜNDEMİM DÜN DE HİZMETTİ, BUGÜN DE HİZMETTİR"

Benim siyaset anlayışım, birilerinin peşine takılmak ya da kişisel hesapların peşinde koşmak değildir. Benim tek derdim ve tek gündemim Bozdoğan’dır. Meclis üyelerimle birlikte 1,5 yıldır her mahallemize dokunuyor, ayrım gözetmeden hizmet üretiyoruz. Kuraklık yaşayan çiftçimiz için çözüm arıyor, kendi imkanlarımızla hayata geçirdiğimiz projelerle ilçemize değer katıyoruz.

Kim ne derse desin, gündemim dün de hizmetti, bugün de hizmettir, yarın da hizmet olmaya devam edecek" diyerek başka partiye geçecek iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

(İHA)

