Bozdoğan Belediyesi, okullarda çevre düzenlemelerini sürdürüyor

Bozdoğan Belediyesi, İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin çevre düzenlemesi ve kaldırım çalışmalarını tamamladı.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar, Başkan Mustafa Galip Özel’in talimatıyla kısa sürede hayata geçirildi. Okulun giriş ve çevresindeki bozuk zeminler yenilenirken, yaya güvenliği için kaldırım hatları modern bir görünüme kavuşturuldu. Çevre ve kaldırım düzenlemesi ile hem öğrenciler hem de veliler için daha düzenli ve güvenli bir alan oluşturuldu.

Belediye yetkilileri, eğitim kurumlarına desteklerin devam edeceğini belirterek, "Bozdoğan’da eğitime değer katmaya ve ihtiyaç duyulan çalışmaları hızla tamamlamaya kararlıyız" mesajını verdi.

Kaynak: İHA