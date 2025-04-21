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Bozdoğan’da arazi yolları bakıma alındı

Yağışların azalmasıyla birlikte saha çalışmalarına hız kazandıran Bozdoğan Belediyesi, arazi ve bahçe yollarında düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Bozdoğan’da arazi yolları bakıma alındı

Bozdoğan Belediyesi, üreticilerin tarlalarına ve bahçelerine daha rahat ulaşabilmeleri için kırsal mahallelerde yol genişletme ve düzenleme çalışmalarına hız verdi. Kış sezonunun sona ermesi ve yağışların azalmasıyla birlikte harekete geçen ekipler, köy yollarında kapsamlı bir bakım ve onarım çalışması başlattı.

Başkan Galip Özel’in talimatıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, tarla ve bahçe yolları hem genişletiliyor hem de üreticilerin ulaşımını kolaylaştıracak şekilde düzenleniyor. Yapılan düzenlemelerle üreticilerin hem zamandan tasarruf etmeleri hem de tarımsal faaliyetlerini daha verimli bir şekilde sürdürebilmeleri hedefleniyor. Fen İşleri Dairesi’ne bağlı ekipler, ilçenin en uzak noktalarına kadar giderek hizmet sunarken, üreticilere verdikleri desteği bir kez daha ortaya koyuyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, kırsal yollarda gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarının, tarımsal üretimi doğrudan desteklediği vurgulandı. Ulaşımın kolaylaşmasıyla birlikte hem ürün kalitesinin hem de verimliliğin arttığına dikkat çekildi.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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