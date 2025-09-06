Bozdoğan'da motosiklet kazası: 1 ölü

Kaza, Bozdoğan ilçesi Nazilli Karayolu Zeytin Restoran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle motosiklet sürücüsü Serkan Orhan (47) kaza geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, kaza ağır yaralanan Orhan'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

HASTANEDEKİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bozdoğan İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Orhan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın kesin sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

