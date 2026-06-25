Bozdoğan’da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, saat 09.30 sıralarında Bozdoğan ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K. (74) yönetimindeki otomobil ile Ö.O. (53) idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ö.O., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma Trafik ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır