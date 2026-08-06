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Çerçeve yasada MHP’den bir fire: İmza atmayan isim belli oldu

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan 12 maddelik çerçeve yasa teklifi yaklaşık 360 milletvekilinin imzasıyla Meclis’e sunuldu. Gazeteci Nergis Demirkaya, 46 milletvekili bulunan MHP’den 45 ismin teklife imza attığını, İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter’in imzasının ise bulunmadığını aktardı.

Çerçeve yasada MHP’den bir fire: İmza atmayan isim belli oldu
Mehmet Hazar Gönüllü

Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’ndeki imza listesinde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. MHP milletvekilleri teklife büyük ölçüde destek verirken bir ismin imza atmadığı belirlendi.

İMZA ATMAYAN İSİM İZZET ULVİ YÖNTER

Gazeteci Nergis Demirkaya’nın aktardığına göre 46 milletvekili bulunan MHP’den 45 isim teklife imza verdi. Teklifte imzası bulunmayan tek MHP’li milletvekilinin İzzet Ulvi Yönter olduğu belirtildi.

Çerçeve yasada MHP’den bir fire: İmza atmayan isim belli oldu 1

GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞINDAN AYRILMIŞTI

İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, mart ayında MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmiş ancak parti üyeliğini sürdürmüştü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yönter’in akademik çalışmalarına daha fazla ağırlık vermek amacıyla izin istediğini açıklamış, kararın arkasında herhangi bir küskünlük bulunmadığını söylemişti.

Çerçeve yasada MHP’den bir fire: İmza atmayan isim belli oldu 2

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TEKLİF MECLİS’E SUNULDU

Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan 12 maddelik teklif, yaklaşık 360 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu. Düzenleme; PKK/KCK’nın fiilî varlığına son verdiğinin ve kontrolündeki silahları teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesinin ardından uygulanacak hükümleri içeriyor. Teklifin 7 Ağustos Cuma günü TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İzzet Ulvi Yönter MHP Terörsüz Türkiye
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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Gercek ulkucu bir tek o varmis iclerinde demekki
partiden ihraç edilsin lider,doktrin,teşkilat ilkesine uymadı
neyiniz kaldı sözde milliyetçiler
hemen ihraç edilsin partide düşünen bilen değeri olan bir senmisin hadsiz kendimi böyle belli edenleri yakınlarına dahil bir daha partiye almayın lütfen...
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