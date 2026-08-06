Çerçeve yasada MHP’den bir fire: İmza atmayan isim belli oldu

Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’ndeki imza listesinde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. MHP milletvekilleri teklife büyük ölçüde destek verirken bir ismin imza atmadığı belirlendi.

İMZA ATMAYAN İSİM İZZET ULVİ YÖNTER

Gazeteci Nergis Demirkaya’nın aktardığına göre 46 milletvekili bulunan MHP’den 45 isim teklife imza verdi. Teklifte imzası bulunmayan tek MHP’li milletvekilinin İzzet Ulvi Yönter olduğu belirtildi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞINDAN AYRILMIŞTI

İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, mart ayında MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmiş ancak parti üyeliğini sürdürmüştü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yönter’in akademik çalışmalarına daha fazla ağırlık vermek amacıyla izin istediğini açıklamış, kararın arkasında herhangi bir küskünlük bulunmadığını söylemişti.

TEKLİF MECLİS’E SUNULDU

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan 12 maddelik teklif, yaklaşık 360 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu. Düzenleme; PKK/KCK’nın fiilî varlığına son verdiğinin ve kontrolündeki silahları teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesinin ardından uygulanacak hükümleri içeriyor. Teklifin 7 Ağustos Cuma günü TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmesi bekleniyor.