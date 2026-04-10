MHP'yi sallayan İzzet Ulvi Yönter istifasında yeni iddia: "Bahçeli önünde durmaz"

MHP'de önce İzzet Ulvi Yönter genel başkan yardımcılığından istifa etti, ardından İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının feshi geldi. Gözler MHP'de neler olup bittiğine çevrilirken Yönter hakkında fezleke hazırlanabileceği iddiası gündeme geldi. İddianın perde arkasında ise suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın sağ kolu Serdar Sertçelik'in telefonundan çıkan yazışmalar bulunuyor.

Görevinden istifa ettikten sonra Yönter, Bahçeli ile fotoğraflarını paylaşarak "Allah başımızdan eksik etmesin inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

YÖNTER ART ARDA PAYLAŞIMLARLA İSTİFA ETTİ

Uzun yıllardır MHP'nin önde gelen isimlerinden biri olan Yönter, 27 Mart'ta Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti. Yönter'in istifasını duyurmadan kısa süre önce yaptığı "Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır" şeklindeki paylaşımı dikkat çekmişti.

İSTANBUL TEŞKİLATLARI FESHEDİLDİ

Bu istifanın yankıları sürerken geçtiğimiz günlerde ise MHP, İstanbul İl Teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti.

YÖNTER HAKKINDA YENİ İDDİA

Hareketli günler geçiren MHP ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'deki canlı yayında Yönter ile ilgili bir fezleke hazırlığı olabileceğini öne sürdü ve "Benim anladığım kadarıyla Sayın Bahçeli yargı sürecinin önünde durmaz, öyle anlıyorum" dedi.

"MESAJLARDA YÖNTER'İN ADI GEÇİYORDU"

Ayhan Bora Kaplan’ın sağ kolu Serdar Sertçelik’in telefonundan çıkan mesajlarda Yönter’in adının geçtiğini söyleyen Saymaz şöyle devam etti:

"Kaplan’ın avukatı Cengiz Haliç, Sertçelik’e gönderdiği mesajda; ‘Yarın Devlet Bahçeli grup konuşmasında bu konuya girecek. Polislerin yaptığına darbe diyecek. İzzet Ulvi birazdan konuşmayı yazıp gönderecek’ ifadeleri yer alıyor."

Ayhan Bora Kaplan ve Serdar Sertçelik

"ERTESİ GÜN BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINDA BU İFADELER GEÇTİ"

Bahçeli’nin grup toplantısı konuşmalarını Yönter'in yazdığını belirten Saymaz "Ertesi gün yapılan konuşmada Bahçeli’nin metninde bu ifadeler geçiyordu” dedi.