Son dakika | MHP İstanbul'dan çarpıcı haber: İl ve 39 ilçe teşkilatı feshedildi

Son dakika haberi: MHP, İstanbul İl Teşkilatını feshetti. Kritik gelişmeyi MHP'li Semih Yalçın duyurdu. Yalçın, MHP tüzüğünün 52., 54. ve 34. maddelerini işaret etti. Öte yandan MHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu.

Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: MHP'nin İstanbul teşkilatlarında hareketlilik yaşanıyor. Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, MHP İstanbul İl Teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini bildirdi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Sosyal medyadan paylaşım yapan Semih Yalçın şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İşte Semih Yalçın'ın o paylaşımı:

GÖREVDEN ALINAN İSİMDEN İLK AÇIKLAMA

Fesih kararıyla İstanbul İl Başkanlığı görevi son bulan Sertel Selim, "Bahçeli'ye bağlılık" vurgusu yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Omuzlarımıza yüklenen Mukaddes görev İstanbul il Başkanlığı vazifesi bugün itibarıyla son bulmuştur. Liderimiz Sayın Devlet bahçeli’nin emrindeyiz. Yüce Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin inşallah."

YENİ BAŞKAN BELLİ OLDU

Yalçın sosyal medyadan bir paylaşım daha yaparak yeni İstanbul İl Başkanı'nın Volkan Yılmaz olduğunu duyurdu. Yalçın paylaşımında, "Tüzüğümüzün 52. ve 54. Maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul il başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atanmıştır." ifadelerini kullandı.

YÖNTER'İN İSTİFASI GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti. Yönter'in istifasını duyurmadan kısa süre önce yaptığı "Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır" şeklindeki paylaşımı dikkat çekmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'de neler oluyor? Şok istifa sonrası manidar tweetler... MHP'de neler oluyor? Şok istifa sonrası manidar tweetler...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarKabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Trump'tan sert sözler: "Bunun bedelini ödeyecekler"Trump'tan sert sözler: "Bunun bedelini ödeyecekler"
Semih Yalçın beyefendi Mhp gibi köklü bir partiye yakışıyor mu?
MHP kısmetse tarihin tozlu sayfalarına doğru itiliyor. Sayın Bahçeli artık AKPye gecebilir.
@semygram HDP’ye geçmeli😏
@mozer1981 Bu bırazcık seçmenine ağır gelebilir ama yine de emin konuşamıyorum. Gerçek milliyetçiliklerine güvenmek istiyorum.
tümü feshedilsin
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

MHP'nin İstanbul il ve ilçe teşkilatları feshedildi!

MHP'nin İstanbul il ve ilçe teşkilatları feshedildi!

Trio derbiye noktayı koydu! Penaltı tartışmaları için çok net karar

Trio derbiye noktayı koydu! Penaltı tartışmaları için çok net karar

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

