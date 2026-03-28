MHP'de neler oluyor? İzzet Ulvi Yönter istifa etti, manidar tweetler geldi! Eyüp Yıldız, Oktay Saral...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, şok bir kararla partideki görevinden istifa etti. Aldığı kararı sosyal medya hesabından duyuran yöntemin bir önceki paylaşımı ise gündem yarattı.

İzzet Ulvi Yönter*

YÖNTER'DEN 'AJAN' İDDİASI: "DÜMENCİ, NAMUSSUZ MHP DÜŞMANI"

Yönter, söz konusu paylaşımında isim vermeden hedef aldığı kişiyi parti içine sızmış bir ajan olarak suçlarken "Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı. Namussuz MHP düşmanı…" ifadeleri kullandı.

Yönter'in istifası sonrası herkes "MHP'de neler oluyor?" sorusuna yanıt ararken; MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız'dan gelen manidar paylaşım, Ankara kulislerini daha da hareketlendirdi.



Eyyüp Yıldız

MHP'Lİ YILDIZ: "NEFSİNİ TERBİYE EDEMEYEN..."

MHP'li Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinen yaptığı açıklamada "Söz çoktur, hakikat az… İnsanı yücelten, söylediği değil; yaşadığıdır. Nefsini terbiye edemeyen, başkasına nasihatle yol gösteremez. Biz, söze değil hâle bakarız. Doğru olanın, dosdoğru duranların yanında olmayı tercih ederiz. Rabbim; kalbiyle dili bir olanlardan eylesin… Hayırlı cumalar." diye yazdı.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI SARAL'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan da gündem olan bir mesaj geldi. Saral, sosyal medya hesabından Kur’an-ı Kerim’in İbrahim Suresi 42’nci ayetini paylaştı.



Oktay Saral

Saral paylaşımında, “Rasûlum! Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları cezalandırmayı, dehşetten gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne ertelemektedir.(İbrahim 42.)” ifadelerine yer verdi.

Doğrudan bir isim veya olay zikredilmeyen Saral’ın paylaşımı, zamanlamasının yarattığı çağrışım nedeniyle kamuoyunda "manidar" şeklinde nitelendirildi.