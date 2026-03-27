İzzet Ulvi Yönter duyurdu! MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (AR-GE) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Yönter açıklamasında MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini aktardı.

İZZET ULVİ YÖNTER: "GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE..."

Yönter açıklamasında şunları ifade etti:

"Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim."

Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim. — Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) March 27, 2026