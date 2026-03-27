İzzet Ulvi Yönter duyurdu! MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (AR-GE) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Yönter açıklamasında MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini aktardı.
Yönter açıklamasında şunları ifade etti:
"Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim."
Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim.— Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) March 27, 2026
Okuyucu Yorumları 0 yorum