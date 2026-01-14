HABER

Bozdoğan'da ev alevlere teslim oldu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir ev, çıkan yangında alevlere teslim olurken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgeye gelen Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, incelemelerde bulundu.Yangın, Bozdoğan ilçesi Kamışlar Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde meydana geldi.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde bir ev, çıkan yangında alevlere teslim olurken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgeye gelen Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, incelemelerde bulundu.

Yangın, Bozdoğan ilçesi Kamışlar Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi sardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangında, ev kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi. Şans eseri yangında ölen ya da yaralanan olmazken, Bozdoğan Belediyesi’ne bağlı tankerler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangının ardından bölgeye gelen Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel de ’geçmiş olsun’ dileklerini ileterek incelemelerde bulundu. Küle dönen evde büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

