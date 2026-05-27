HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bozdoğan’da sulama kanalına düşen kartal kurtarıldı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde sulama kanalına düşen yaralı kartal, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 5 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen yetişkin kartalın sulama kanalında mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

Bozdoğan’da sulama kanalına düşen kartal kurtarıldı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde sulama kanalına düşen yaralı kartal, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 5 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen yetişkin kartalın sulama kanalında mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, dikkatli bir çalışma sonucu kartalı bulunduğu yerden çıkararak kurtardı. Yaralı olduğu belirlenen kartalın ilk kontrollerinin ardından tedavi ve rehabilitasyon süreci için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edileceği öğrenildi. Yetkililer, vatandaşların yaban hayvanlarını gördüklerinde müdahale etmek yerine ilgili kurumlara haber vermelerinin büyük önem taşıdığını belirtti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayramın ilk günü restleştilerBayramın ilk günü restleştiler
Futbolcu Furkan Perker tatil yolunda kaza geçirdi! 5 kişi yaralandıFutbolcu Furkan Perker tatil yolunda kaza geçirdi! 5 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Erdoğan'dan bayram namazı sonrası 'Gazze' mesajı

Erdoğan'dan bayram namazı sonrası 'Gazze' mesajı

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.