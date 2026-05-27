Bozdoğan’da sulama kanalına düşen kartal kurtarıldı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde sulama kanalına düşen yaralı kartal, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 5 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen yetişkin kartalın sulama kanalında mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, dikkatli bir çalışma sonucu kartalı bulunduğu yerden çıkararak kurtardı. Yaralı olduğu belirlenen kartalın ilk kontrollerinin ardından tedavi ve rehabilitasyon süreci için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edileceği öğrenildi. Yetkililer, vatandaşların yaban hayvanlarını gördüklerinde müdahale etmek yerine ilgili kurumlara haber vermelerinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır