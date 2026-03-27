Bozkır Barajı’nda su seviyesi yükseliyor

Konya’nın Bozkır ilçesinde yer alan Bozkır Barajında, son aylarda etkili olan yağışlar ve verimli geçen kış mevsiminin ardından su seviyesi yükseldi.

Göksu Nehri üzerinde inşa edilen ve yaklaşık 6 yıl önce su tutmaya başlayan barajda doluluk oranı yüzde 29 seviyesine ulaşarak 101 milyon 870 bin metreküp olarak ölçüldü. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle barajda su seviyesi beklenenin altında kalırken, 2026 kışında etkili olan yağışlarla birlikte dolmaya başladı. Barajda yükselen su seviyesi, baraj nedeniyle daha önce taşınma süreci başlatılan Dedemli Mahallesi sınırlarına kadar ulaştı.
Mahalle muhtarı Muzaffer Cavlak, bu yılın kış mevsiminin oldukça verimli geçtiğini belirterek, "2026 yılında bol yağmurlu ve karlı bir kış yaşadık. Barajlarımız yavaş yavaş doluyor" dedi.
Mahalle sakinlerinden Kamil Eroğlan ise "Çok bereketli bir kış yaşadık. Belki de son 4-5 yılın yağmayan yağmuru, karı bu sene yağdı. Geçmiş yıllardaki gibi kar birikimi olmadı. 2-3 gün kar yağdı üzerine yağmur düştü, bu da berekete döndü. Çoktandır böyle bir kışı özlemiştik. Bozkır Barajı yapıldı yapılalı böyle bir kış görmedi. Baraj suları Dedemli’ye yaklaştı. Çok güzel görüntüler de ortaya çıkıyor, gezmek görmek için de gelebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Artan su seviyesiyle birlikte hem bölgedeki su kaynaklarının yeniden canlanması hem de yerleşim alanları üzerindeki riskin büyümesi, Dedemli’de dikkatle takip edilen gelişmeler arasında yer alıyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

