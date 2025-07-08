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Bozkır'ın baraj ve göletleri yavru sazan balıkları ile buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde Konya'nın Bozkır ilçesinde baraj ve göletlere tahsis edilen yavru sazan balıkları su ile buluşturuldu.

Bozkır'ın baraj ve göletleri yavru sazan balıkları ile buluştu

Konya'nın Bozkır ilçesinde ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılması için, su ürünleri kaynakları balıklandırılmaya devam ediliyor. Proje çerçevesinde Çağlayan Göletine 40 bin adet, Bozkır Barajına 187 bin 500 adet olmak üzere toplamda 227 bin 500 adet yavru sazan balığı, Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş, Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk ve Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer tarafından bırakıldı. Balık bırakma töreninde açıklamalarda bulunan Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer, "Çağlayan Göleti'mize yaklaşık 40 bin adet sazan yavrumuzu bıraktık. Bozkır Barajı'mıza da yaklaşık 180 bin adet sazan yavrumuzu bırakacağız. Bu şekilde iç sulardaki balıklandırma işlemimiz, Tarım ve Orman Bakanlığımız, ilçe tarım müdürlüğümüz ve aynı zamanda ziraat odası başkanlığımızın destekleriyle devam edecek. Bozkır İlçe Tarım Müdürümüzün verdiği bilgiye göre, bu bıraktığımız balıklardan yaklaşık 1 milyonluk bir yavrulama bekliyoruz. Ayrıca, Bozkır Barajımıza bırakacağımız 180 bin adet yavru sazan balığımızdan da yaklaşık 23 milyon bandında bir yavrulama bekliyoruz. İç sularımızdaki balık popülasyonunu artırdığımız takdirde, önümüzdeki süreçte kooperatifleşme ve üretim anlamında bölgemize ve bölge insanımıza ciddi katkılar sağlayacak. Bu çalışmayı hayata geçiren ilçe tarım müdürlüğümüze ve destek veren Bozkır Ziraat Odası Başkanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Umarız bereketli ve bolluk dolu bir sezon olur. Tüm üreticilerimize, balıkçılarımıza ve avcılarımıza güzel bir dönem diliyoruz. İç sularımızdaki balıklandırma çalışmalarını önemsiyoruz. İlçe tarım müdürlüğümüzün koordinasyonunda yürütülen bu tür çalışmalar, bölgemize büyük katkılar sunacaktır.

Aynı zamanda, bölgemiz geniş bir avlanma alanına sahip. Dışarıdan, komşu ilçelerimizden ve diğer illerden gelen birçok avcımız var. Onlar için de buradaki avlanma mevsimi güzel geçecektir. Hepsine hayırlı, bereketli ve bolluk dolu bir sezon geçirmelerini diliyorum" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya
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