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Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş trafik kazası geçirdi

Niğde'nin Bozköy Beldesi Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş, geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş trafik kazası geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Başkan Muammer Çelikbaş yönetimindeki araç Niğde-Çiftlik Dağ Yolu Tepeköy mevkiinde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Başkan Çelikbaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelikbaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Niğde
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