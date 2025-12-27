Boztepe beyaz gelinliğini giydi

İlin sahil sahil kesimlerinde sağanak etkili olurken, yüksek kesimli bölgelerde ve yaylalarda kar yağışı etkili oluyor. Altınordu ilçesinde denizden yaklaşık 530 metre yükseklikteki Boztepe'de de kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 1 saat süren yağışın ardından şehrin seyir terası, mevsimde ilk kez beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı sonrası vatandaşlar Boztepe'ye çıkarak karın keyfini çıkardı.

Kar yağışı ile birlikte şehir merkezinde hava sıcaklığı ise ortalama 5 dereceye kadar düştü.