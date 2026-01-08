HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler

Bozuk paralar neden kokar?

Madeni para ya da bozuk para, gümüş, altın, bronz, bakır gibi farklı madenlerin alaşımından üretilen para türüdür. İlkle çağlardan bu yana takas yöntemi yerine kullanılmaya başlanmıştır ve günümüze kadar gelişerek gelmeyi başarmıştır.

Bozuk paralar neden kokar?
Ferhan Petek

Bozuk paraların metal malzemelerden yapılmasının nedeni hem dayanıklı olmalarını sağlamak hem de metalin eritilerek bir kalıba dökülüp kolayca biçimlendirebilmek amacı taşımalarıdır. Eski çağlarda üretilen para kalıplarının çoğu tunç malzemeden yapılırken Romalılar demir kalıplar tercih edilmiştir. Daha sonraki süreçlerde farklı malzemelerde kullanılmıştır.

Gümüş para yapımında önce gümüş ince bir tabaka halinde dökülür daha sonra ise eritip tam soğumadan önce çekiş ile şekillendirilerek istenilen kalınlığa getirilir. Farklı malzemelerden yapılsalar da madeni paraların ortak birçok özelliği bulunmaktadır.

Bozuk paralar neden kokar?

Madeni bir paraya çiviye, anahtara temas edildikten sonra metalik bir koku alınır. Bu durum halk arasında bilinen bir durum olmakla birlikte bilimsel olarak kimya alanında var olan bir bilgiye göre metallerin kokması olanaklı değildir.

Kimya bilimine göre bir maddenin kokusunun alınabilmesi için öncelikli olarak o maddenin uçucu taneciklerinin buruna ulaşabilmesi gerekmektedir. Katı maddeler ile kıyaslandığı zaman sıvıların koku üretmesi daha olası kabul edilmektedir. Çünkü sıvı molekülleri birbirlerine görece olarak daha zayıf etkileşimler ile tutunmaktadır.

Katılar arasında bir uçuculuk hiyerarşisi oluşturulduğu zaman organik bileşikler koku üretimi için daha yatkın olurlar. Tuz, mineral ve metallerin içerisinde ye aldığı inorganik özellikteki bileşikler tanecikler arasındaki güçlü etkileşimlerin etkisi ile koku üretme konusunda daha az meyillidirler.

İnsanların bir kokuyu alabilmeleri için ikinci bir şart daha bulunmaktadır. Bu da burunda o uçucuyu algılayacak olan reseptörlerin bulunmasıdır. Metaller normal koşullar altında buharlaşsalar da kokularının alınması mümkün olmaz.

Ancak madeni bir para ile temas edildikten sonar ellerde bir koku kalır. Bu kokuda demir atomları bulunmaz. Kokunun kaynağı aslında cildin metal ile etkileşiminin sonucu olarak ortaya çıkan ürünler veya metal üzerindeki kimyasal birikintilerdir.

Metal nesneler tutan katılımcılar ile yapılan deneylerin sonuçlarına göre demir iyonları ile ciltteki ter ve yağlar hızlı bir reaksiyona girer. Bunun sonucunda ise keton ve aldehit türü bileşikler meydana gelir.
Yapılan deneye göre kokunun kaynağı para üzerinde yer alan demir atomları değildir. İnsan vücudunun üretmiş olduğu kimyasallar madeni paralar ile temas edildiğinde elde kalan kokunun kaynağı olarak tespit edilmiştir.

Uzmanlara ve araştırmacılara göre insan kanında yer alan demir de benzer tepkimeler sonucunda kan kokusu adı verilen kokuyu ortaya çıkarmaktadır. Örnek olarak OEO adı verilen kimyasal bu tepkimeler sonucunda meydana gelen ve mantar kokusuna benzeyen ürünlerden bir tanesidir. İnsanların burnu OEO molekülünü trilyonda bir oranda beş parçacık düzeyinde bulunsa bile algılayabilecek hassasiyettedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öğrencilerine evinde temizlik yaptırdı: Alkol ve sigara detayıÖğrencilerine evinde temizlik yaptırdı: Alkol ve sigara detayı
“Peygamberden fabrika kurma emri aldık” deyip para topladılar“Peygamberden fabrika kurma emri aldık” deyip para topladılar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
bozuk para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

500 bin sosyal konut çekilişinde İstanbul ve Ankara için açıklama geldi!

500 bin sosyal konut çekilişinde İstanbul ve Ankara için açıklama geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.