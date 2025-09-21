Bozüyük’te gaziler ve ailelerine destek

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından gaziler ve aileleri ziyaret edildi.

Bozüyük’te ikamet eden Gazi Turgay Bahçelik ve ailesi ile Gazi Şuayip Gürlek ve ailesi, Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından ziyaret edildi. Ziyarette gaziler ve aileleriyle sohbet edilerek ihtiyaç ve talepleri dinlendi. Program kapsamında gazilerin aileleriyle birlikte vakit geçirilerek destek ve dayanışma mesajı verildi.

Gerçekleştirilen ziyarete Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk de katıldı.

(İHA)