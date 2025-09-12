HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bozyazı’da çöp toplama etkinliği düzenlendi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından çevre bilincini artırmak ve çocuklara orman sevgisini aşılamak amacıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Bozyazı’da çöp toplama etkinliği düzenlendi

Atatürk Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Şehit Murat Namdar Ortaokulu, Şehit Turan Kılıç İlkokulu ile Kökobası İlk ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin yanı sıra İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli de etkinliğe katıldı. Öğrenciler, öğretmenler ve emniyet mensuplarıyla birlikte doğayı temizleyerek çevreyi korumanın önemi üzerine farkındalık oluşturdu.

Bozyazı’da çöp toplama etkinliği düzenlendi 1

Yetkililer, gelecek nesillere daha yeşil, temiz ve yaşanabilir ormanlar bırakmak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Bozyazı’da çöp toplama etkinliği düzenlendi 2

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 yaşındaki Eymen Asaf sallanmak isterken asılı kalıp öldü! 3 yaşındaki Eymen Asaf sallanmak isterken asılı kalıp öldü!
Aydın’da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklamaAydın’da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Boğaz köprüleri satılıyor mu? İddialar sonrası DDM'den açıklama

Boğaz köprüleri satılıyor mu? İddialar sonrası DDM'den açıklama

İki otomobil devi karşı karşıya! Stellantis, BYD'yi çileden çıkarttı

İki otomobil devi karşı karşıya! Stellantis, BYD'yi çileden çıkarttı

'Sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı

'Sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı

Görgü tanığı bırakmamak için 5 yaşındaki kardeşini de öldürdü

Görgü tanığı bırakmamak için 5 yaşındaki kardeşini de öldürdü

İtirafçı oldu: "Paralar depoda"

İtirafçı oldu: "Paralar depoda"

Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu

Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.