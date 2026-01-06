HABER

Brezilya’nın hapisteki eski Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Brezilya'nın hapisteki eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun düşerek yaralandığı, hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Bolsonaro darbe teşebbüsüyle suçlanmış ve hapse gönderilmişti.

Mustafa Fidan

Brezilya'nın hapisteki eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro düşerek yaralandı. Bolsonaro ile eşi Michelle Bolsonaro, yaptığı açıklamada, Bolsonaro’nun uyuduğu sırada düştüğünü ve kafasını çarptığını aktararak, "Hastaneye gidiyoruz. Sevgilim muayene olacak" dedi.

BOLSONARO DARBE TEŞEBBÜSÜYLE SUÇLANMIŞTI

Sağ görüşlü olan ve ordunun daha fazla kontrol sahibi olmasını savunan Brezilyalı lider Jair Bolsonaro, ikinci dönemi için yarıştığı 2022 yılındaki devlet başkanlığı seçimlerini solcu mevcut Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı kaybettikten sonra yenilgiyi kabul etmemişti. Bolsonaro, destekçilerinin orduyu müdahaleye çağırdığı süreçte Silva'nın yemin töreninden 2 gün önce ABD'ye gitmiş ve bu gelişme yerel basın tarafından "kaçış" olarak nitelendirilmişti.

27 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Bolsonaro'nun destekçileri, 8 Ocak 2023'te ABD'deki Kongre baskınına benzer bir şekilde Ulusal Kongre, Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayı'nı basmış, olaylarda Bolsonaro'nun rolü tartışma konusu olmuştu. Bolsonaro, darbe teşebbüsünde bulunmakla suçlanmış ve aleyhindeki dava sürecinde ordudaki generallerle "seçim sonuçlarını iptal etme" görüşmeleri yapmakla itham edilmişti. Eski devlet başkanı, eylül ayında darbe teşebbüsü suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

06 Ocak 2026
06 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

