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BRICS'te kritik temas: Çin ve Rusya dışişleri bakanları bir araya geldi

BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Çin ve Rusya dışişleri bakanları, Rio de Janeiro’da bir araya geldi.

BRICS'te kritik temas: Çin ve Rusya dışişleri bakanları bir araya geldi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, dün Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu. Wang, uluslararası arenada yaşanan değişimlere dikkat çekerek, değişimin çağın kaçınılmaz normu haline geldiğini ancak Çin ile Rusya arasındaki karşılıklı güven ve desteğin değişmediğini vurguladı. Bakan Wang, iki ülkenin ortak çabalarla, liderler düzeyinde sağlanan mutabakatları somut iş birliği sonuçlarına dönüştürmesi gerektiğinin altını çizdi.

Wang Yi ayrıca, tek taraflılık ile çok taraflılık arasındaki küresel rekabetin yoğun şekilde sürdüğüne işaret ederek, BRICS ülkeleri arasındaki dayanışma ve birliğin stratejik öneminin giderek arttığını ifade etti. Çin ile Rusya’nın BRICS'in kurucu üyeleri olarak örgüt içindeki koordinasyonu güçlendirmesi, gelişmekte olan ülkelerle iş birliğini derinleştirmesi ve ‘Büyük BRICS’ yapısının etkisini artırması gerektiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da görüşmede, hızla değişen dünya koşullarında Rusya ile Çin arasındaki yoğun temasın korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Lavrov, Çin ile birlikte Sovyetler Birliği'nin ‘Büyük Vatanseverlik Savaşı’ zaferinin ve Çin’in Japon saldırganlığına karşı kazandığı zaferin 80’inci yıl dönümünün kutlanmasına karşılıklı destek vereceklerini ve bu vesileyle tüm alanlarda somut iş birliğini derinleştirmeye hazır olduklarını kaydetti.

Lavrov ayrıca Ukrayna krizine ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi verirken, Ukrayna ile koşulsuz barış müzakerelerine açık olduklarını yineledi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise Çin’in barışçıl çözüm ve müzakere çağrısını bir kez daha vurguladı.

Görüşmede, Birleşmiş Milletler (BM), Şanghay İşbirliği Örgütü ve G20 gibi çok taraflı platformlardaki iş birliği ele alınırken, İran ve Kore Yarımadası’ndaki nükleer konular üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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