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BTÜ'den çevre dostu devrim: Mobilya sektörüne alternatif mi geliyor? "Yarı piramidal çekirdekli sandviç levha üretilmesi" projesi...

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), mobilya sektörüne yönelik çevre dostu, sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir alternatif malzeme geliştiren bir projeye imza attı. Bu projeyle, daha az ham madde kullanarak hafif ve dayanıklı mobilya ürünleri üretmeyi hedefleyen üniversite, masa ve sehpa gibi mobilyaların üst yüzeylerinde ya da dekoratif amaçlarla kullanılabilecek prototip bir malzeme tasarladı.

BTÜ'den çevre dostu devrim: Mobilya sektörüne alternatif mi geliyor? "Yarı piramidal çekirdekli sandviç levha üretilmesi" projesi...

Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Güntekin’in yürütücülüğünü üstlendiği "Yarı piramidal çekirdekli sandviç levha üretilmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK 1001 Desteği almaya hak kazandı. 24 ay sürecek olan projede araştırmacı olarak; Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. İbrahim Halil Başboğa, Doç. Dr. Çağatay Taşdemir ve Dr. Öğretim Üyesi Mesut Uysal bulunuyor.

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Mobilya sektörüne alternatif bir malzeme sunacak olan çalışma ile hafifliğin gerektirdiği, ancak fazla yükün uygulanmadığımobilyalar için daha az hammaddeyle alternatif bir ürün geliştirilmesi hedefleniyor. Yaşam döngüsü analizlerinin de yapılacağı projede, doğal lifler ve doğada çözülebilir plastik malzeme kullanılarak, sürdürülebilir, yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir ürün sunulması amaçlanıyor.

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HAM MADDE KULLANIMI YÜZDE 50 DÜŞECEK

Çalışma hakkında bilgi veren proje yürütücü Prof. Dr. Ergün Güntekin, mobilya sektöründe malzeme olarak genellikle ahşap ve ahşap kompozitlerinin (yonga levha, MDF vb.) kullanıldığını belirtti. Bu ürünlerin sektörün ihtiyaçlarını karşıladığını ancak hafifliğin gerektiği bazı mobilyalar için oldukça ağır malzemeler olduğunu belirten Prof. Dr. Güntekin, "Projemizde buradan yola çıkarak, hafifliğin gerektiği mobilyalarda daha az hammaddeyle ürün ortaya koymak istedik. Yonga levha, MDF gibi ürünlerde ortalama 700 kilogram/metreküp yoğunluktahammadde kullanılırken, çalışmasını yaptığımız ürünle, bunu yarıya düşürmeyi hedefliyoruz. Yani yüzde 50 daha az ham maddeyle hafif, yeşil, dayanıklı ve aynı hizmeti veren ürün geliştireceğiz" dedi.

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YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZLERİ

Çalışmanın bir parçasının da yaşam döngüsü analizleri olduğunu, üründe biyo-bozunur ve geri dönüştürülebilir malzeme kullanımına özen gösterildiğini vurgulayan Prof. Dr. Ergün Güntekin, "Alternatif malzememizin çekirdek kısmını doğal lifler ve biyo-bozunur polimer ile oluşturacağız. Böylelikle ikame ürün olarak pazarda rekabet edeceği geleneksel levhalara kıyasla yaşam döngüsü boyunca çevreye olumsuz etkisi minimize edilmiş daha hafif bir malzeme elde edeceğiz" diye konuştu.

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Günümüzde sürdürülebilirlik kavramının etkisinin artmasıyla, mobilya sektöründe de çevre dostu ürünlerin ön plana çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Güntekin, "Biz de çalışmamızda, doğal kaynakları sorumlu ve rasyonel bir şekilde kullanan, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir alternatif ürünü sektöre kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Teknik Üniversitesi mobilya
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