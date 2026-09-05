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Bu 3 basit alışkanlık demans hastalığını 13 yıl geciktirebilir

ABD'de yapılan bir araştırma; 45-65 yaş aralığında tansiyonu dengede tutmanın, diyabeti önlemenin ve sigaradan uzak durmanın demans hastalığını yaklaşık 13 yıl geciktirebileceğini gösterdi.

Bu 3 basit alışkanlık demans hastalığını 13 yıl geciktirebilir

Uluslararası bir çalışmada, orta yaş dönemindeki yaşam tarzı ve sağlık alışkanlıklarının ilerleyen yaşlarda beyin sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkileri incelendi. New York Üniversitesi (NYU) araştırmacıları, 55 yaşında demans belirtisi bulunmayan 12 binden fazla kişiyi yaklaşık 25 yıl boyunca takip etti.

Çalışmada, yüksek tansiyon, diyabet ve tütün kullanımı gibi değiştirilebilir risk faktörlerinin beyin sağlığı üzerindeki etkisi araştırıldı. Bulgular, 45-65 yaş arasında bu üç faktörden hiçbirine sahip olmayan kişilerin, risk taşıyanlara göre ortalama 13 yıl daha uzun süre bunama olmadan yaşadığını ortaya koydu.

‘DÜNYADAKİ VAKALARIN YARISI ÖNLENEBİLİR’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde 57 milyondan fazla kişinin demansla yaşadığı ve her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka kaydedildiği hatırlatıldı.

Oxford Üniversitesi'nden Prof. Sarah Harper, demans vakalarının neredeyse yarısının yaşam boyu kontrol edilebilecek risk faktörlerinin yönetilmesiyle teorik olarak önlenebileceğini veya geciktirilebileceğini kaydetti.

‘GENETİK DEĞİL, BİREYSEL TERCİHLER BELİRLEYİCİ’

NYU’daki araştırmanın uzmanlarından Dr. Josef Coresh, 55 yaş sonrasında demans riskinin hızla arttığını belirterek orta yaş döneminde bu risk faktörlerini kontrol altında tutmanın beyin sağlığını uzun yıllar korumada önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Uzmanlar, tansiyon ve kan şekeri kontrolü ile sigaradan uzak durmanın büyük ölçüde kişisel yaşam tarzı seçimleriyle ilişkili olduğuna dikkat çekti. Bilim insanları, dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin orta yaştan itibaren yaşam alışkanlığı haline getirilmesi gerektiğini de vurguladı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
demans
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