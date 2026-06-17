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Bu ayda paylaşmanın bereketi artacak: 22 ile ulaşıyor! 61 noktada kazanlar kaynayacak

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Muharrem ayının birlik, paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla 22 ildeki cemevlerine 41 bin kişilik aşurelik malzeme desteği sağladı. 61 farklı noktaya ulaştırılacak destek kapsamında, aşure lokmalarıyla binlerce vatandaş aynı sofrada buluşacak. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin desteklerin süreceğini kaydetti.

Bu ayda paylaşmanın bereketi artacak: 22 ile ulaşıyor! 61 noktada kazanlar kaynayacak
Çiğdem Berfin Sevinç

Muharrem ayının manevi atmosferinde paylaşma kültürünü güçlendirmeyi hedefleyen Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, aşure destek programını hayata geçirdi. Bu kapsamda hazırlanan aşurelik malzemeler, Türkiye'nin dört bir yanındaki cemevlerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Program kapsamında, 22 ilde bulunan 61 farklı lokasyona toplam 41 bin kişilik aşurelik malzeme desteği sağlandı. Destek programıyla Muharrem ayının taşıdığı derin anlamın gelecek nesillere aktarılması ve paylaşma geleneğinin yaşatılması amaçlanıyor.

Bu ayda paylaşmanın bereketi artacak: 22 ile ulaşıyor! 61 noktada kazanlar kaynayacak 1

DESTEK VE FAALİYETLER SÜRECEK

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Muharrem ayı kapsamında yürütülen aşure desteğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başkan Ersin, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı olarak Muharrem ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla cemevlerine aşurelik malzeme desteği sağladıklarını belirtti.

Birlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren bu çalışmaların toplumda önemli bir karşılığı olduğuna inandıklarını ifade eden Ersin, Başkanlık olarak inanç, kültür ve geleneklerin yaşatılmasına katkı sunan benzer destek ve faaliyetleri bundan sonraki süreçte de kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Bu ayda paylaşmanın bereketi artacak: 22 ile ulaşıyor! 61 noktada kazanlar kaynayacak 2

BİRLİK VE KARDEŞLİK SOFRALARINDA BULUŞACAKLAR

Başkanlık tarafından yürütülen çalışma kapsamında cemevlerinde hazırlanacak aşureler, Muharrem ayının birlik, kardeşlik ve dayanışma ruhunu yaşatacak. Kerbela'nın hatırası etrafında şekillenen aşure lokmaları, farklı şehirlerde binlerce insanı aynı sofrada buluşturacak.

Aşure ikramlarıyla paylaşma kültürünün güçlendirilmesi, toplumsal dayanışmanın pekiştirilmesi ve Muharrem ayının manevi ikliminin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Bu ayda paylaşmanın bereketi artacak: 22 ile ulaşıyor! 61 noktada kazanlar kaynayacak 3

AŞURE LOKMALARI GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURACAK

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Muharrem ayı boyunca gerçekleştireceği etkinliklerle inanç, kültür ve geleneklerin yaşatılmasına katkı sunmayı sürdürecek.
Bu kapsamda yola çıkan aşurelik malzemeler, Anadolu'nun farklı bölgelerindeki cemevlerinde kazanlarda aşureye dönüşecek. Aynı sofrada buluşan canlar arasında gönül köprüleri kurulmasına vesile olacak program, Muharrem ayının bereketini ve paylaşma ruhunu ülkenin dört bir yanına taşıyacak.

Bu ayda paylaşmanın bereketi artacak: 22 ile ulaşıyor! 61 noktada kazanlar kaynayacak 4

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Anahtar Kelimeler:
Muharrem ayı
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