Bu besinler kolesterolü düşürüyor! 'Günde 5 kez tüketin'

LDL (kötü) kolesterol damar tıkanıklığına yol açabilirken, HDL (iyi) kolesterol fazla kolesterolü karaciğere taşıyarak damarları korur. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yunus Amasyalı, liften zengin tahıl, kepek, fasulye, meyve ve sebzelerin düzenli tüketilmesinin önemli olduğunu, çözünebilir liflerin kan kolesterolünü yüzde 15 kadar düşürebildiğini söyledi.

Kardiyoloji Kliniği'nden Dr. Öğr. Üyesi Yunus Amasyalı, Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla bilgilendirmelerde bulunarak "Kırmızı et yerine balık, derisi hariç kümes hayvanları ve az yağlı etleri tercih edin. Günde en az 5 kez sebze ve meyve tüketin. Bunlarda önemli vitamin ve mineraller mevcuttur. Günde en az 8-10 bardak su için. Liften zengin tahıl, kepek, fasulye, meyve ve sebzeleri düzenli tüketin. Çözünebilir lifler kan kolesterolünü yüzde 15 kadar düşürebilmektedir" dedi.

"GÜNDE 6 GRAMDAN FAZLA TUZ TÜKETMEYİN"

Kalp sağlığı için sağlıklı bir beslenme alışkanlığının edinilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Amasyalı, "Kalp hastalıkları için risk oluşturan yüksek kan basıncı (hipertansiyon), fazla kilo ve yüksek kolesterol durumuna sağlıklı beslenme alışkanlığı ile olumlu bir katkıda bulunulabilir. Kan dolaşımındaki kolesterolün yüzde 75'i karaciğerde, yüzde 25'i ise aldığımız gıdalardan emilir.

Gıdalarla aldığımız yağın miktarı ve türü kan kolesterol düzeyine önemli ölçüde etki eder. Dolaşımdaki fazla kolesterol, kalbi besleyen damarların iç yüzeylerinde 'plak' adı verilen birikimler yapar. Bu plaklar da büyüyerek kan dolaşımını engeller. Ancak kalp hastalığına yol açan asıl etken yağın miktarından ziyade yağın türüdür. Ayrıca günde 6 gramdan fazla tuz tüketilmemelidir" diye konuştu.

KALP HASTALIĞI RİSKİNİ ARTIRIYOR

Yapılması gerekenin günlük kalorinin en fazla yüzde 30'unu yağlardan almak ve 'kötü' yağları 'iyi' yağlarla değiştirmek olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Amasyalı, "Doymuş ve trans yağların tüketimi 'kötü kolesterol' olarak bilinen LDL kolesterol düzeyini, dolayısıyla kalp hastalığı riskini artırır. Bu tip yağlardan alınan toplam kalorinin yüzde 10'unu aşmaması gerekiyor. LDL kolesterolü yüksek ya da kalp hastası olanlarda bu oran yüzde 7'nin altına, kolesterol alımı ise günde 200 miligramın atına inmelidir.

'KÖTÜ' YAĞLARIN BAŞLICA KAYNAKLARI

Margarin, kırmızı et, yumurta sarısı, tam yağlı süt ve ürünleri, kızarmış gıdalar, hamburger ve benzerleri, ticari unlu mamuller bu tür 'kötü' yağların başlıca kaynaklarıdır. Doymamış yağlar ise LDL kolesterol düzeyini düşürürken 'iyi kolesterol' olarak adlandırılan HDL kolesterolü artırır. Zeytinyağı, fındık yağı, mısırözü yağı, balık, ceviz, soya fasulyesi bu 'iyi' yağların kaynaklarıdır ve günlük kalorinin en fazla yüzde 30'u olması gereken yağ tüketiminde bunlara ağırlık verilmelidir" şeklinde konuştu.

Kalp sağlığını korumak için yapılması gerekenlerden bahseden Dr. Öğr. Üyesi Amasyalı, şunları söyledi:

"Orta derecede karbonhidratlar, proteinler ve az miktarda ancak sağlıklı yağlardan oluşan dengeli öğünlerle beslenin. Tam yağlı süt ve ürünleri yerine yağı azaltılmış olanları tercih edin. Haftada 4 yumurtadan fazlasını yemeyin. LDL kolesterolü yüksek kişiler yumurta sarısı bakımından daha da dikkatli olmalıdırlar. Kırmızı et yerine balık, derisi hariç kümes hayvanları ve az yağlı etleri tercih edin. Günde en az 5 kez sebze ve meyve tüketin. Bunlarda önemli vitamin ve mineraller mevcuttur. Günde en az 8-10 bardak su içmelisiniz. Liften zengin tahıl, kepek, fasulye, meyve ve sebzeleri düzenli tüketin. Çözünebilir lifler kan kolesterolünü yüzde 15 kadar düşürebilmektedir."
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rockstar Games hacklendi: "Öde yoksa yayınlarız"Rockstar Games hacklendi: "Öde yoksa yayınlarız"
Ankara'da su zammı tartışması: Gökçek'in iddiasına ABB'den yanıt gecikmediAnkara'da su zammı tartışması: Gökçek'in iddiasına ABB'den yanıt gecikmedi

Anahtar Kelimeler:
kolesterol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD 17.00'yi işaret etti! İran 'Şu anki benzin fiyatlarının tadını çıkarın' dedi

ABD 17.00'yi işaret etti! İran 'Şu anki benzin fiyatlarının tadını çıkarın' dedi

ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

72 kilo vermişti! O yorumlar sonrasında patladı

72 kilo vermişti! O yorumlar sonrasında patladı

ÖTV’siz otomobilde 5 yıl ve 10 yıl detayları netleşti! Cezasız satabilecekler

ÖTV’siz otomobilde 5 yıl ve 10 yıl detayları netleşti! Cezasız satabilecekler

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

