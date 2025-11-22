HABER

Bu caminin altından 6 metrelik yol geçiyor! Görenler hayrete düşürüyor

Hatay'da mahallelinin cami için uygun yer bulamaması üzerine 6 metre genişliğindeki yol üzerine inşa edilen 4 metre 70 santimetre yükseklikteki cami görenlerin dikkatini çekiyor. Uygun yer bulamadıkları için böyle bir çözüm ürettiklerini söyleyen köylüler, caminin depremde de hasar görmediğini söyledi.

Hatay'ın Defne ilçesi Üzengili Mahallesi'nde bulunan Üzengili Köyü Camisi 1974 yılında inşa edildi ve zaman geçtikte nüfusun artmasıyla cami ihtiyacı karşılayamaz hale geldi. Cemaatin camiye sığmaması üzerine 2015 yılında sakinleri, yeni cami yapmaya karar verdiler. Cami için daha geniş ve uygun yer bulunamaması üzerine aynı noktaya altından yol geçecek şekilde yeni bir cami inşa edildi.

DEPREMDE ZARAR GÖRMEDİ!

Günümüzde mahalleli tarafından kullanılan ve altından 6 metre genişliğinde, 4 metre 70 santim yüksekliğinde yol geçen cami depremde de zarar görmedi. İlk kez görenlerde merak uyandıran camide, vatandaşlar ibadet ederken alttan geçen yoldan araçlar geçiyor.

"CAMİNİN ALTINDAN 6 METRE GENİŞLİĞİNDE BİR YOL GEÇİYOR"

Caminin 6 metre genişliğinde ve 4 metre 40 santim yükseklikte yolun üzerinde yapıldığını ifade eden imam Mevlüt Dönmez, "Camimiz gerçekten ilginç bir konumda yapıldı. Camimizin altında yol geçiyor. Yer olmadığı için bu şekilde yapmak zorunda kaldık. Eski camimiz 1974 veya 1975 yıllarında yapılmıştı. Mahallemiz büyüyünce ve insan nüfusu artınca camiye sığmaz olduk. Camiye sığmayınca yeni inşaat yapmaya karar verdik. Yolun diğer tarafını bir hayırsever tarafından cami için bağışlandı. Caminin şimdiki yapısının planını projesini eski muhtarımız yaptı. O zamanlarda 4 ay sonra camimizin inşaatını tamamladık.

Depremde hasar almadı. Caminin altından 6 metre genişliğinde bir yol geçiyor ve 4 metre 70 cm yüksekliğe sahip. Bu camiyi ilk gören hayretler içinde kalıyorlar. Mükemmel bir projeyle çizildi ve yapıldı. Bu caminin yapımında, otobanlardaki ve çevre yolunda kullanılan 32'lik demirler kullanarak yapıldı. Depremde en küçük bir hasar almadı. Hamdolsun, sapasağlam ayakta ve camimiz hizmetine devam ediyor. Bu caminin yapımında emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

"CAMİMİZ GERÇEKTEN İLGİNÇ BİR KONUMDA YAPILDI, BURADAN KAMYONLAR GEÇEBİLİYOR AMA İŞ MAKİNELERİ GEÇEMİYOR"

Caminin altından kamyonların ve iş makinelerinin geçebildiğini söyleyen Sabahattin Öztürk, "Ben doğma büyüme bu mahalledeyim. Bu caminin yapımında bende buradaydım ve duvarını bende yaptım. Hayırseverler birlikte yaptık. Bu şekle getirdik. Burada önceden küçük bir cami vardı. Sonra köy büyüdü. Köy büyüdüğünde yeni cami yapmaya karar verdik. Eski muhtarın çizimleriyle yeni camiyi yaptık. Burada kamyonlar geçebiliyor ama iş makineleri geçemiyor. Aşağıdan da veya yukarıdan da gelince camiye bakınca sanki tarihi bir yapıya benziyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

