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  4. Bu da 'kaldırım' denetimi! Kars Belediyesi duruma el koydu: "Kaldırımlarda yürümek artık daha kolay olacak"

Bu da 'kaldırım' denetimi! Kars Belediyesi duruma el koydu: "Kaldırımlarda yürümek artık daha kolay olacak"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
12.03.2025 15:57
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Kars’ta vatandaşların kaldırımları daha rahat kullanabilmesi için belediye ekipleri tarafından kaldırım işgallerine yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Şehrin çeşitli noktalarında zabıta ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde, kaldırımları işgal eden masa, sandalye, reklam panoları ve satış stantları tespit edilerek kaldırıldı.

Bu da 'kaldırım' denetimi! Kars Belediyesi duruma el koydu: "Kaldırımlarda yürümek artık daha kolay olacak"

Belediye yetkilileri, kaldırımların yayalara ait olduğunun altını çizerek, esnafa işgal konusunda daha duyarlı olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Belediye’den yapılan açıklamada, "Kaldırımlar, vatandaşların güvenli ve rahat bir şekilde yürüyebilmeleri için var. Kamuya ait alanların bireysel kazanç amacıyla kullanılmasına izin vermeyeceğiz" denildi.

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"KALDIRIMLARDA YÜRÜMEK ARTIK DAHA KOLAY OLACAK"

Denetimlerin aralıksız süreceği belirtilirken, uyarılara rağmen işgale devam eden işletmelere cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Kars halkı ise yapılan denetimlerden memnuniyetini dile getirerek, "Kaldırımlarda yürümek artık daha kolay olacak" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kars denetim belediye
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