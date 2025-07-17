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Bu enfeksiyonda ciddi artış var! Havuz ve denize girmeden önce dikkat: Ciltteki en küçük çizikten bile girebilir!

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Behiç Oral, yaz aylarında havuz ve deniz kaynaklı enfeksiyonlarda ciddi artış yaşandığına dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Hijyenik olmayan havuzların bakteri, mantar ve parazitler için adeta üreme alanına dönüştüğünü belirten Dr. Oral, “Serinlemek isterken kendinizi hastane yatağında bulabilirsiniz. Kirli sularda yüzmek; ishal, kulak ve göz enfeksiyonları, cilt mantarları gibi birçok hastalığa neden olabilir” dedi. Detaylar haberimizde...

Bu enfeksiyonda ciddi artış var! Havuz ve denize girmeden önce dikkat: Ciltteki en küçük çizikten bile girebilir!

Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Uzman Dr. Behiç Oral, havuz ve denizlerin, hijyen koşulları sağlanmadığında ciddi sağlık riskleri barındırdığını söyledi. Oral, yaz aylarında havuz ve deniz kaynaklı enfeksiyonlarda belirgin bir artış yaşandığını kaydetti.

Bu enfeksiyonda ciddi artış var! Havuz ve denize girmeden önce dikkat: Ciltteki en küçük çizikten bile girebilir! 1

"KULAK AĞRILARI ENFEKSİYONUN İLK HABERCİSİ"

Dr. Oral, “Havuzlar, özellikle sıcak havalarda bakteri, mantar ve parazitler için adeta bir üreme merkezi haline geliyor. Kirli havuzlarda yüzmek, ishalden kulak enfeksiyonuna, göz iltihabından cilt mantarına kadar pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor. Dış kulak yolu enfeksiyonları yaz aylarında en sık görülen sorunlardan biridir. Havuzdan çıktıktan sonra başlayan kulak ağrıları, enfeksiyonun ilk habercisi olabilir. Bu durumda zaman kaybetmeden hekime başvurmak gerekir” dedi.

Bu enfeksiyonda ciddi artış var! Havuz ve denize girmeden önce dikkat: Ciltteki en küçük çizikten bile girebilir! 2

“DENİZLER HER ZAMAN SANDIĞIMIZ KADAR TEMİZ DEĞİL"

Deniz suyunun her zaman temiz olduğuna dair yaygın bir yanılgı bulunduğunu belirten Dr. Behiç Oral, “Denizler her zaman sandığımız kadar temiz değil. Özellikle büyük şehir plajlarında, kanalizasyon atıklarının karıştığı bölgelerde yüzenlerde ishal vakaları, cilt enfeksiyonları ve kulak iltihapları sık görülüyor” dedi.

Bu enfeksiyonda ciddi artış var! Havuz ve denize girmeden önce dikkat: Ciltteki en küçük çizikten bile girebilir! 3

"CİLTTE EN KÜÇÜK BİR ÇİZİKTEN BİLE VÜCUDA GİRİP ENFEKSİYON OLUŞTURABİLİR"

Yaz aylarında göz enfeksiyonlarının arttığını dile getiren Dr. Behiç Oral, “Klora hassasiyeti olanlarda ya da suya gözünü tam kapatmadan girenlerde konjonktivit gibi iltihaplar gelişebiliyor. Lens kullanıcılarının mutlaka yüzücü gözlüğü takması gerekir. Cilt enfeksiyonları dikkat edilmesi gereken bir diğer sağlık sorunudur. Havuzda ya da denizde bulunan bakteriler, ciltte en küçük bir çizikten bile vücuda girip enfeksiyon oluşturabilir. Ayrıca mantar enfeksiyonları da yaz aylarında çok yaygın görülür” dedi.

ISLAK MAYO TEHLİKESİ!

Dr. Behiç Oral, enfeksiyonlardan korunma yöntemlerine ile ilgili şu önerilerde bulundu:"Havuza girmeden önce ve sonra mutlaka duş alın. Uzun süre ıslak mayo ile kalmayın. Kulak tıkacı ve yüzücü gözlüğü kullanın. Denizlerde ise, kirliliğinden emin olmadığınız bölgelerden uzak durun. Herhangi bir enfeksiyon belirtisi yaşayanlar, ‘nasıl olsa geçer’ diye düşünmemeli. Basit görülen bir ishal bile tedavi edilmezse, özellikle çocuklarda ve yaşlılarda hayati tehlike yaratabilir.”

Bu enfeksiyonda ciddi artış var! Havuz ve denize girmeden önce dikkat: Ciltteki en küçük çizikten bile girebilir! 4

(DHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
enfeksiyon parazit havuz deniz
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