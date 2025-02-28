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Bu gece sahur kaçta? İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilk sahur (imsak) ve ilk iftar saat kaçta yapılacak? Diyanet 2025 Ramazan imsakiyesi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.02.2025 16:04
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On bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi çattı. Huzurun, rahmetin ve bereketin ayı Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Bu gece ise ilk orucunu tutmak isteyenler ilk sahurlarına kalkacaklar. Ramazanın ilk günü 6 ilde 12 saat 56 dakika ile en uzun, 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa oruç tutulacak. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilk sahur (imsak) ve ilk iftar saat kaçta yapılacak? İşte Diyanet tarafından yayınlanan 2025 Ramazan imsakiyesi...

Bu gece sahur kaçta? İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilk sahur (imsak) ve ilk iftar saat kaçta yapılacak? Diyanet 2025 Ramazan imsakiyesi

İslam alemi için manevi huzurun, birlikteliğin ve paylaşımın sembolü olan Ramazan ayı geldi çattı. Bu gece ilk orucu için niyetlenmek isteyen Müslümanlar ilk sahurlarını yapmak için gece kalkacaklar. 1 Mart Cumartesi günü İstanbul'da ilk iftar ise 19:01’de açılacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilk sahur (imsak) ve ilk iftar saat kaçta yapılacak? Bu gece sahur kaçta? gibi soruların yanıtları da araştırılmaya başlandı. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

Diyanet 2025 Ramazan imsakiyesini yayınladı. Buna göre; bu gece ilk sahur İstanbul'da saat 06.07, Ankara'da 05.52 ve İzmir'de 06.16'da yaşanacak.

İlk imsak bu gece saat 05.08'de Iğdır'da yaşanacak, ilk iftar da 18.02'da Iğdır'da yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak saat 06.18'de Çanakkale'de olacak.

RAMAZAN 2

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EN UZUN VE EN KISA ORUÇ TUTACAK İLLER

İlk gün Osmaniye, Kastamonu, Antalya, Bilecik, Denizli ve Balıkesir'de 12 saat 56 dakika ile en uzun, 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa oruç tutulacak. Geriye kalan 45 ilde ise 12 saat 55 dakika oruçlu kalınacak.

oruç 1

Ramazanın ilk günü Türkiye'deki en uzun ve en kısa oruç arasındaki fark 2 dakika olacak.

Dünyada en uzun oruç ise 14 saat 47 dakikayla Yeni Zelanda'nın Wellington şehrinde tutulacak.

oruç 2

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 26 Mart'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı'na ise 30 Mart'ta girilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan Sahur diyanet imsak vakti
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